Penava: Nema uslova za ćirilicu u Vukovaru

VUKOVAR – Većinom glasova Gradsko veće Vukovara prihvatilo je zaključak gradonačelnika Ivana Penave da se u tom gradu nisu stekli uslovi za vraćanje ćirilice u upotrebu.

Penava je, prenela je zagrebačka N1 tv, rekao da nije u redu tražiti od Hrvata u Vukovaru da zaborave stradanje i da idu dalje.

„Valjda je 1991. trebalo da bude pre 2000., 2020., svih godina koje su došle prie. To se nije dogodilo. Tražiti od većinskog naroda, do svih pripadnika nacionalnih manjina, pa i pripadnika srpske nacionalne manjine koji su se stavili na stranu odbrane grada Vukovara da sada sve to precrtaju, kažu ‘ok’ idemo da priznamo prava koja su potrebna, a mi smo ćutali 30 godina…“, rekao je Penava.

Komentarišući zaključak da nije dostignut stepen „razumevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga“ među građanima Vukovara, pripadnicima hrvatskog i srpskog naroda Penava je rekao:

„Moj zaključak je na tom tragu, da se nisu stekli potrebni uslovi. To ne smatram svojim mišljenjem, to su činjenice. Niko me u tome ne osporava“.

(Tanjug)

