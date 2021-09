Penava: Sramota svih vlada da za Vukovar niko nije odgovarao

VUKOVAR – Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava izjavio je danas da je velika sramota sadašnje i svih prošlih hrvatskih vlada da za, kako je rekao, sravnjivanje tog grada sa zemljom 1991. godine i hiljade ubijenih još uvek niko nije odgovarao.

„Ako zanemarimo presude međunarodnog tribunala u Hagu i za zločine na Ovčari, niko za Vukovar nije odgovarao i to je velika sramota i ove vlade i svih prethodnih vlada“, rekao je Penava posle obeležavanja 30. godišnjice bitke za Vukovar, prenela je Hina.

Na pitanje novinara, da li je današnji dan primeren za obeležavanje 30. godišnjice bitke za Vukovar, Penava je rekao da će o tome svako imati svoje mišljenje.

On je naveo da u svakom slučaju pozdravlja obeležavanje i to u smislu „proslave dostignuća hrvatskih veterana“ koji su branili Vukovar i 204. brigade i da je to nešto na čemu se mora biti zahvalan i dodao da je Grad Vukovar iz tih razloga i podržao jednu takvu proslavu.

Prema njegovim rečima, Domovinski rat je velika trauma za sve Vukovarce bez obzira koliko su bili stari 1991. godine i posao koji su obavljali.

Penava je istakao da se mora okrenuti budućnosti i biti zahvalan za žrtve veterana kao i svaki onaj čin koji doprinese gradu Vukovaru, makar i za jedan pedalj da ga gurne napred, nebitno da li je reč o vladi, pojedincima ili udruženjima.

On je kazao i kako je pomno pratio govor predsednika hrvatske vlade Andreja Plenkovića u kojem, međutim, kako je rekao, premijer, pored isticanja pozitivnih primera državne pomoći za Vukovar, nije spomenuo i probleme poput privrede grada Vukovara, zaustavljanja investicija u drvnom sektoru i hotelijerstvu, a za šta je, kaže, odgovorna vlada Andreja Plenkovića.

(Tanjug)

