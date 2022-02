Peng Suaj demantovala tvrdnje o seksualnom napadu

PEKING – Kineska teniserka Peng Šuaj demantovala je da je ikoga optužila za seksualni napad, navodeći da je sama izbrisala objavu na društvenim mrežama u novembru u kojoj je izneta takva tvrdnja.

Naime, čitava svetska javnost se „podigla na noge“ kada je Peng, trostruka olimpijka, navodno na društvenim mrežama optužila bivšeg kineskog premijera DŽanga Gaolija da ju je seksualno napao u prošlosti, prenosi agencija Rojters.

Peng je sada u intervjuu za francuski list “Ekip” negirala da je iznela takve navode.

„U tekstu koji smo mogli da vidimo u Evropi, nekoga ste optutžili za seksualni napad. Šta ste zapravo napisali? Ne razumemo“, pitao je novinar tog lista koji je intervjuisao Peng u jednom hotelu u Pekingu.

“Seksualni napad? Nikada nisam rekla da me je neko seksualno napao ni na koji način”, izjavila je Peng, ne objašnjavajući dodatne detalje.

U svom sada obrisanom postu na kineskoj društvenoj mreži Weibo koja je nalik Tviteru, Peng je napisala “zašto si me odveo u svoju kuću i naterao me da imam odnose sa tobom?”, iako je takođe vezu sa DŽangom opisala kao povremenu, kao i da je bila na obostranu saglasnost.

Takva objava je navela Žensku tenisku asocijaciju da obustavi održavanje svih turnira u Kini zbog zabrinutosti za tu kinesku teniserku.

Peng je za francuski list istakla da je njena objava na društvenim mrežama izazvala “veliki nesporazum”, ponavljajući da ona ne želi “nikakvu dalju medijsku pompu“ o tome.

“Želela bih da kažem da su osećanja, sport i politika tri veoma različite stvari. Moji ljubavni problemi i moj lični život ne smeju se mešati sa sportom i politikom“, izjavila je ona.

“A sport se ne sme politizovati, jer kada se to desi, to najčešće znači okretanje leđa olimpijskom duhu i to je protiv volje sportskog sveta i sportista”, dodala je kineska teniserka.

Peng je takođe pokušala da ublaži strahove oko svoje bezbednosti, navodeći da njen život od novembra nije bio obeležen “ni sa čim posebno”.

Ona je negirala i da je „nestala“ nakon bure u medijima kada nedeljama nije viđena u javnosti.

Navela je i da nije bila svesna zabrinutosti koju je izrazila međunarodna zajednica, kao što je korišćenje heštega na društvenim mrežama “#WhereIsPengShuai” od strane nekih od najboljih svetskih teniserki, jer nije gledala mnogo inostrane vesti i nije mogla da čita na engleskom.

(Tanjug)

