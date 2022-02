Peskov: NATO jos nije odgovorio na pitanja Putina iz Minhena

MOSKVA – Predsednik Rusije Vladimir Putin je na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji pre 15 godina pokrenuo pitanje približavanja NATO-a ruskim granicama, a na njega još nije odgovoreno, izjavio je portparol kremlja Dmitrij Peskov.

On je za agenciju RIA Novosti rekao da je Rusija sada direktno na „crvenoj liniji” svojih nacionalnih i bezbednosnih interesa.

Ruski predsednik tada je oštro kritikovao američku spoljnu politiku i ideju unipolarnog svetskog poretka i oštro se izjasnio protiv planova za proširenje NATO-a i raspoređivanje američke protivraketne odbrane u istočnoj Evropi.

„Putin je postavio ppitanje zašto se NATO približava našim granicama. Kao što vidite, to pitanje je danas na vrhu spoljnopolitičke agende. I do sada niko nije odgovorio na to pitanje“, rekao je Peskov.

Tenzije između Zapada i Rusije eskalirale su zbog Ukrajine. Zapad optužuje Rusiju da priprema invaziju na Ukrajinu, dok Moskva traži garancije da se NATO neće širiti dalje na istok i da Ukrajina neće ući u članstvo Alijanse.

(Tanjug)

