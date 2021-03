Peskov: Putin uživa u jednostavnim jelima

MOSKVA – Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je u intervjuu za dnevnik „Argumenti i Fakti“, govoreći o nekim navikama iz života ruskog predsednika Vladimira Putina, da predsednik uživa u jednostavnim jelima, da ne prati mnogo modne trendove, ali da zato voli da vozi kad god mu se za to ukaže prilika.

Na pitanje da li postoji neka vrsta jela koje predsednik ne podnosi, Peskov je rekao da ne zna za takvo jelo, preneo je TAS S. On jede običnu hranu, ali se trudi da izbegava pekarske proizvode, dodao je Peskov.

On je naveo i da ruski predsednik ima jednostavne želje kada je reč o hrani i da ne pretvara kuhinju u neku vrstu kulta.

Na pitanje da li šef države prati modne trendove, Peskov je odgovorio da Putin ne mari mnogo za to.

„Znate, odela i košulje koje on nosi izgledaju praktično isto“, dodao je portparol Kremlja.

„Međutim, ne možete nositi košulju u tajgi, tamo je hladno. Dakle, recimo to ovako: njegova odeća zavisi od toga gde se nalazi“, istakao je Peskov, dodajući da Putin nema ličnog modnog dizajnera.

Peskov je, takođe, rekao da je Putin nedavno bio na odmoru

i da nije prvi put da je predsednik vozio terensko vozilo.

„Kao i većina muškaraca, on voli da vozi. Međutim, s obzirom na svoj položaj, on ima malo prilika da sedne za volan. Ali uživa da vozi razna vozila kada se za to ukaže prilika“, naveo je portparol ruskog predsednika.

(Tanjug)

