Peskov: U rasprave o mogucem ratu RUS i UKR se ne upustamo

MOSKVA – Rasprave o mogućnosti rata između Rusije i Ukrajine su apokaliptične, i Kremlj ne želi da se u njih upušta, izjavio je danas portparol pres-sekretar predsednika Rusije Dmitrij Peskov, komentarišući izjave ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog da postoji mogućnost da se to dogodi.

Na pitanje novinara da li Kremlj vidi takvu opasnost Peskov je rekao da Moskva ne bk htela da se prepusti „nikakvim apokaliptičnim očekivanjima“, prenosi Tas s.

Pres -sekretar predsednika Ruske Federacije dodao je da je Kremlj zažalio zbog takve izjave ukrajinskog lidera.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je na forumu Jalta Evropska strategija (YES) na pitanje da li smatra da je moguć potpuni rat njegove zemlje i Rusije, dao potvrdan odgovor.

On je naglasio da je ubeđen da bi to bio najgori scenario za razvoj događaja u regionu.

(Tanjug)

