Peskov: Vrlo je komplikovano razgovarati sa Zelenskim

MOSKVA – Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim vrlo komplikovano razgovarati jer on Rusiju uporno naziva „učesnikom konflikta u Donbasu“, iako to nije tako.

„Gospodin Zelenski uporno Rusiju naziva učesnikom konflikta na jugoistoku zemlje. To jednostavno nije tako“, istakao je Peskov, prenosi RIA Novosti.

Portparol Kremlja je tako odgovorio na pitanje zašto Putin i Zelenski sa liderima Nemačke i Francuske Angelom Merkel i Emanuelom Makronom razgovaraju pojedinačno, a ne svi zajedno.

Peskov je takođe naglasio i da su učesnici konflikta na jugoistoku Ukrajine opisani u Minskom sporazumu, koji je zvanični dokument UN.

„Ako predsednik Ukrajine ne priznaje dokument UN i dovodi u pitanje potpis predsednika Ukrajine na tom papiru, postavlja se pitanje kako sa njim razgovarati. Putin odgovara za svoje reči, on govori to što radi i radi to što govori. Međutim, kad se to ne poklapa kod sagovornika, onda je to veoma komplikovano“, istakao je Putin.

(Tanjug)

