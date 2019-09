Petrič: Evropa da vodi dijalog BG i PR, uključiti i Ruse

KOSOVSKA MITROVICA – Austrijski diplomata i nekadašnji izaslanik EU za Kosovo Volfgang Petrič izjavio je da EU treba da ima odlučujuću ulogu u dijalogu Beograda i prišitne, ali da u njega treba uključiti i SAD i Rusiju.

„Kao diplomata više volim da svi koji imaju interes u regionu budu deo dijaloga, i SAD i Rusija, ali želim da naglasim da EU tu mora da bude glavna“, rekao je Petrič za Kosovo onlajn.

On dodaje da će uskoro stupiti na dužnost nova Evropska komisija i smatra da će doći do ubrzanja pregovora oko Kosova, kao i da će to biti veoma bitno pitanja za EK.

Prema njegovom mišljenju, sve se odvija previše sporo.

„Ne verujem da je brzo rešenje bilo moguće sada naći u Njujorku. I uopšte sam skeptican prema bilo kom američkom rešenju, jer mi smo u Evropi, i mi Evropljani, i na Kosovu i u Srbiji, moramo zajedno da nađemo dobro rešenje. SAD je važna, supersila, ali Evropa je ta koja mora da vodi taj dijalog“, ističe Petrič.

Komentarišući novog ruskog ambasadora Harčenka i stav Moskve prema kosovskom pitanju, on navodi da su Rusi bili istorijska sila na Balkanu, pogotovo kada je u pitanju pravoslavni svet.

„Lično mislim da Rusi moraju da odigraju svoju ulogu, jer ako ih isključite, kako bi neki u Evropi voleli, Rusi nece biti konstruktivni i kvariće bilo kakav dogovor“, kaže austrijski diplomata.

Rusi, prema njegovom mišljenju, moraju biti umešani kao tokom ratova u Jugoslaviji kada je Moskva bila deo balkanske kontakt grupe.

Petrič komentariše i izjavu Sebastijana Kurca da se Beč ne bi protivio dogovoru između Beograda i Prištine koji bi podrazumevao i korekciju granice ocenjujući da je data da bi se utvrdila pozicija Austrije i ona je na liniji onoga šta je visoka predstavnica Federika Mogerini zagovarala prethodne dve godine.

Na pitanje kako komentariše to što je pozicija Austrije u suprotnosti u odnosu na Nemačku prema pitanju korekcija granica, on za Kosovo Onlajn navodi da su drugačija mišljanja normalna.

„I Merkelova je odlucila da ne podrži takvo moguće rešenje u ovom trenutku, ali pregovori nisu ni počeli prema tom pitanju. Moja pozicija je oduvek bila da ako postoji mogućnost za mirni kompromis zašto ne dozvoliti liderima Prištine i Beograda da razgovaraju o tome u više detalja“, kaže Petrič.

On dodaje da je to veoma kompleksno pitanje i da morate, naravno, da imate podršku naroda koji bi bili obuhvaćeni tom odlukom i da morate da izvestite ljude šta bi to značilo i da onda donesete odluku.

„Želim da istaknem da je veoma bitno da se sve uradi transparentno i demokratski i onda ćemo videti. Ako počnete pregovore i ne znate kakav će ishod biti, reći ne bilo kom predlogu koji dolazi od lidera u regionu, prema mom mišljenju nije dobar diplomatski potez. Ceo region je na putu ka clanstvu u EU, i kao EU moramo da slušamo i analiziramo sve“, smatra Petrič.

Komentarišući izjavu češkog predsednika Zemana o mogućem povlačenju priznanja nezavisnosti Kosova od strane Praga, on navodi da ima specifično mišljenje o predsedniku Češke.

„Pričao je mnoge stvari, ali on nije taj koji odlučuje. Naravno da je jasna indikacija da su politicari u EU postali nestrpljivi jer traje toliko dugo da se završi dijalog. Ovo je i kritika EU i Federike Mogerini koja je u proteklih pet godina bila glavni medijator u tim razgovorima i pre toga njenih prethodnika“, kaže Petrič.

On dodaje da mora da se dođe do kompromisnog rešenja, mirnog rešenja, kao i da građani na obe strane moraju da budu uključeni i da se saglase s tim, jer je to demokratski proces.

(Tanjug)