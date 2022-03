Pič: Na Srbiji je da odluči u kom će pravcu ići

ZAGREB – Britanski izaslanik za Zapadni Balkan Stjuart Pič izjavio je danas da je Srbija jedna od retkih zemalja koja nije nametnula sankcije Rusiji zbog, kako je naveo, invazije na Ukrajinu, ali je pozdravio to što se zvanični Beograd pridružio osudi Rusije u Ujedinjenim nacijama.

O tome da li je vreme da Srbija odluči u kojem će pravcu ići – bliže Zapadu ili Rusiji, britanski izaslanik kaže da je na Beogradu „da odabere poziciju“.

Pič je u izjavi za Hinu rekao da britanska vlada podržava dijalog Beograda i Prištine uz posredništvo Miroslava Lajčaka, posebnog predstavnika EU za, kako je naveo, „dijalog tih dveju zemalja“.

Srbija, kazao je, već osam godina vodi pristupne pregovore s EU, ali uz sprovođenje reformi za njeno približavanje Uniji biće, kljucni odnosi Beograda sa Prištinom.

Istakao je da je Britanija podstiče sve vlade u regionu na evroatlantski put i put prema EU jer „mislimo da to pruža najbolju nadu ljudima u regionu u bolju buducnost, slobodnu od rata“.

„Poštujemo ako zemlje regiona ne žele u NATO, ali one koje to žele treba da dobiju tu priliku“, rekao je Pič i dodao da to isto važi i za ulazak u EU.

Govoreći o situaciji u BiH, Pič kaže da iako je stanje u ovoj državi zabrinjavajuce, to je politicko pitanje, a ne bezbednosna kriza.

Dodao je da je „ruski rat u Ukrajini izazov koji se ne sme preliti na balkanski prostor“.

On je pozdravio nedavno povećanje broja vojnika EUFOR-a u BiH sa 600 na 1100 i smatra da je to, kako kaže, „vidljiva demonstracija prisutnosti“.

„Situacija u Bosni i Hercegovini je zabrinjavajuća. Naravno, to je politicka situacija, politicko pitanje, a ne sigurnosna kriza. Moramo zajednicki raditi da to ne postane“, rekao je Peać.

O nastavku razgovora o izmenama Ustava i Izbornog zakona u BiH, Pič kaže da su tu na jednoj strani bošnjacki predstavnici koji kažu da se izbori mogu održati i po sadašnjem izbornom zakonu, a na drugoj hrvatski i srpski predstavnici koji kažu da nema uslova za normalne izbore bez potrebnih izmena izbornog zakona.

„To je proces koji traje. I nadamo se uspešnim zaključima tih pregovora“, zaključio je Pič.

Bivši komandant britanskog ratnog vazduhoplovstva i bivši predsednik Vojnog odbora NATO-a, Pič je za britanskog izaslanika za Zapadni Balkan imenovan u decembru prošle godine.

(Tanjug)

