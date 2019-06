Pilot se spasio od jata ptica – ogromnom eksplozijom (video)

Avion „jaguar“ indijskog vazduhoplovstva umalo se nije srušio odmah nakon poletanja kada je naišao na jato vrana. Srećom, pilot je u sekundi reagovao i uspeo da izbaci sav tovar da bi letelica mogla što pre da se popne na veću visinu i izbegne ptice, a onda i obavi hitno sletanje.

#SavingLives: On the morning of 27 June19, an IAF Jaguar aircraft loaded with two additional fuel drop tanks & Carrier Bomb Light Stores

(CBLS) pods took off from AFS Ambala for a training

mission. Immediately after take off, the aircraft encountered a flock of

birds. pic.twitter.com/Mb0otqadVe

— Indian Air Force (@IAF_MCC) June 28, 2019