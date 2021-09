Plaćaju basnoslovno, ali nema ko da radi: Evropi nedostaje čak 400.000 ovih radnika

Uz rastuću nestašicu gasa, sirovina, plastike, građevinskog drveta, čipova i ostale robe, Evropu i svet pogodila je nova nevolja koja dodatno otežava trgovinu i proizvodnju i gura cene u nebo.

To je nestašica vozača kamiona zbog koje trgovcima nema ko da puni skladišta, a preduzetnicima dopremi komponente nužne za proizvodnju. Stoga u evropskim zemljama i SAD-u povremeno nestaje neke robe na policama prodavaonica, a fabrike beleže zastoje u radu.

U Evropi trenutno nedostaje više od 400 hiljada vozača kamiona i taj problem je iz meseca u mesec sve gori, prema alarmantnom izveštaju kuće Transport Intelligence, objavljenom pre mesec dana, piše SEEbiz.

Među najpogođenijima je Ujedinjeno Kraljevstvo kojem fali oko 100 hiljada vozača, posebno nakon Brexita i otežanog dolaska stranih radnika. Trgovci očekuju sve više problema sa snabdevanjem, bojeći se da neće moći sasvim da zadovolje rastuću potražnju kupaca, posebno uoči božićnih praznika, što se osetilo i ovih dana kada je zabeležen haos na benzinskim pumpama širom zemlje zbog straha od nestašice goriva.

Mnogi restorani s brzom hranom poslednjih dana ne mogu da nabave sve potrebne namirnice, pišu britanski mediji.

U međuvremenu, države su pronašle privremena rešenja. Kako bi ublažile nestašicu vozača kamiona, vlasti u Holandiji su sklopile ugovor s vojskom o najmu njenih vozača, što planira i Velika Britanija.

Vlasti u Nemačkoj i Britaniji planiraju da upravljanje kamionima ponude ratnim veteranima koji su trenutno nezaposleni, prema podacima kuće Transport Intelligence.

Naime, potreba za prevozom robe tokom pandemije, uporedo s rastom internet prodaje i oporavkom ekonomije, znatno se povećala. S druge strane, broj raspoloživih vozača – koji u Evropi prosečno imaju 55 godina – stalno se smanjuje. Mladi su istovremeno slabo zainteresovani za taj posao jer su uslovi rada vrlo teški, često nepodnošljivi.

Recimo, vozač iz Belorusije Aleksandar Macijaš (30), koji je od maja počeo da radi za litvanskog kamionskog prevoznika Baltic Transline, požalio se medijima da je morao da odustane od tog posla. Nakon dve nedelje obučavanja radio je i živio 13 nedelja u kamionu baziranom u Holandiji, za platu manju od 2.500 evra.

– Za ljudsko biće to nije normalan život. To nije posao, već nešto poput zatvora. To radiš kao da si zombi – požalio se Macijaš.

Koliko su uslovi rada mučni, potvrdio je nedavno Amazon koji je pod pritiskom javnosti priznao da njihovi vozači kamiona tokom vožnje, zbog različitih okolnosti, nemaju prilike da staju u odmorištima, pa su prisiljeni da nuždu vrše u plastične flaše. Čini se da neprijatnostima nisu izloženi samo vozači Amazona.

Prema Financial Timesu, biće ugrožena sezona kupovine i prodaje uoči Božića, ali ne samo to.

– Nestašica vozača kamiona prenet će se na narednu godinu – tvrdi Luis Gomez, predsednik američke kompanije XPO Logistics za Evropu.

Isto smatra kuća Transport Intelligence, koja daje do znanja da će ekonomija iduće godine imati još veće štete nego danas.

– Nestašica vozača dostigla je kritičnu tačku, a još će se i pogoršati, uprkos mnogim strategijama koje se primenjuju – procenjuje ta kuća.

Rešenje problema nije na vidiku. Evropska unija je prošle godine donela tzv. Paket mobilnosti, prema kojem bi od sredine februara 2022. trebalo da se poboljšaju radni uslovi za vozače kamiona.

Oni će za poslove unutar jedne zemlje dobiti četiri dana odmora između tura, a u međunarodnom prevozu će se vraćati kući svakih osam nedelja.

Veliki kamionski prevoznici tvrde da će nestašica vozača zbog tih novih propisa iduće godine biti još gora. S druge strane, sindikalni predstavnici vozača ne veruju da će prevoznici poštovati evropske propise jer iza njih ne stoji zakonska obaveza.

Pritisnuti nestašicom, mnogi su prevoznici širom Evrope povećali plate vozača kamiona. Neki u Britaniji najavljuju da će te plate povisiti s 3.000 na 5.000 funti mesečno, iako vozači tvrde da nije sve u novcu, nego i u uslovima rada.

Najveću nestašicu vozača kamiona u Evropskoj uniji beleži Poljska, kojoj manjka njih 120 hiljada ili 37 posto. U teškoj situaciji je i Nemačka s manjkom od 60 hiljada vozača.

Francuskoj je još pre pandemije nedostajalo 40 hiljada vozača, a danas je nestašica još gora. U SAD-u se samo ove godine broj vozača kamiona smanjio za skoro 10 posto, dok azijskim zemljama manjka njih oko 20 posto.

Budući da niko ne očekuje brzo rešavanje tog problema, analitičari kažu da je jedno sasvim izvesno: nestašica vozača kamiona, uz brojne druge nestašice, povećaće cene prevoza robe, a time i cene u prodavnicama.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.