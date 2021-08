Plan vlade za preseljenje 20.000 Avganistanaca u Britaniju

LONDON – Hiljade avganistanskih izbeglica biće preseljeno u Veliku Britaniju, nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad zemljom i glavnim gradom Kabulom, obećala je britanska vlada.

Novi sistem omogućiće da do 20.000 Avganistanaca u narednim godinama stigne do Britanije, a u prvoj godini 5.000 izbeglica će imati to pravo, dok prioritet imaju žene, devojke i drugi kojima je pomoć potrebna, prenosi BBC.

Ministarka unutrašnjih poslova Priti Patel pozvala je i druge zemlje da pomognu, a novi plan je dodatak za već postojeći za prevodioce i drugo osoblje koje je radilo za Veliku Britaniju.

Iz Dauning Strita je saopšteno da je premijer Boris Džonson juče razgovarao s američkim predsednikom Džozefom Bajdenom o evakuaciji iz Kabula, a dva lidera su dogovorila da nastave da blisko sarađuju na ovome u narednim danima i nedeljama kako bi se što većem broju ljudi dozvolilo da napuste tu zemlju.

U vezi najavljenog plana preseljenja državljana Avganistana, Džonson je poručio da Britanija duguje zahvalnost svima onima koji su radili sa njom u poslednjih 20 godina, a da je mnogima od njih, posebno ženama, hitno potrebna pomoć Londona.

Vlada je naglasila da novi plan neće ugroziri nacionalnu bezbednost i obećala da će svi koji stignu morati da prođu stroge bezbednosne provere.

Odvojeni plan za preseljenje avganistanskih državljana u Veliku Britaniju, Avganistanska politika preseljenja i pomoći (ARAP), već nudi priliku za život u Velikoj Britaniji, pre svega osoblju koje je radilo za britansku vladu.

Oko 5.000 zaposlenih, uključujući prevodioce i njihove porodice, doći će u Veliku Britaniju na ovaj način, a skoro 2.000 ih je već stiglo od 22. juna.

(Tanjug)

