Plantaža kineskog čaja – bolji život za seljane u Laosu

VIJENTIJAN – Plantaža čaja u okrugu Paksong u provinciji Čampasak dobra je vest za lokalno stanovništvo, jer im pruža mogućnost da žive bolje nego što su ikada živeli, piše agencija Sinhua u reportaži o proizvodnji čaja u Laosu.

Plantaža, koja je u vlasništvu kinesko-laoskog zajedničkog preduzeća Lao Manor, jedna je od najvećih kompanija za proizvodnju čaja u Laosu.

„Poslednjih godina lokalni ljudi su izgradili mnogo novih kuća prodajući nam čaj“, rekao je Hu Sjaofeng. Fabrika ne samo da prerađuje čaj sa plantaža čaja 36 Manor, već i podstiče meštane obližnjih sela da zasade sopstveni čaj, koji fabrika kupuje.

„Mogu da uberem čak 10 kg svakog dana. Zarađujem 10.000 kipsa (oko 0,8 američkih dolara) po kilogramu“, rekla je Džoj Keoduangta. Ta 24-godišnjakinja već četiri godine radi na plantaži 36 Manor. Ona može da zaradi više od 100.000 kipa (oko osam američkih dolara) dnevno od branja čaja, što je otprilike duplo više od iznosa koji se zaradi u obližnjim fabrikama.

Na visoravni Bolaven u južnom Laosu, 484 kilometara južno od glavnog grada Vijentijana, mnoga stabla čaja u bašti su stara preko 100, čak i 1.000 godina, a tamo ih je presadio Manor. Kombinacija tropske klime i ilovasto vulkansko tlo daje čaju jedinstven delikatan ukus.

„Pesticidi i đubriva ovde nikada nisu korišćeni“, rekao je Saij Buapaivan za Sinhuu. Saij je oduševljen što radi sa organskim proizvodima i već četiri godine je zadužen za baštu.

„Ranije sam radio u bašti kafe i zarađivao oko 7 do 8 miliona kipa (oko 601 do 687 američkih dolara) godišnje. Sada zarađujem više od 20 miliona kipa (oko 1.700 američkih dolara)“, rekao je on. „A i čaj ima veoma dobar ukus“, dodao je.

Guverner okruga Paksong, Fiifon Fananouvong, rekao je za Sinhuu da je kompanija dala veliki doprinos lokalnoj zajednici. Vlada Laosa je odabrala čaj 36 Manor iz Paksonga kao nacionalni poklon koji treba podeliti sa svetom.

„Kompanija ne samo da čini Paksong čaj poznatim, već promoviše naprednu sadnju, negu i preradu čaja, stvarajući radna mesta za lokalno stanovništvo, poboljšavajući njihov životni standard i podižući kvalitet i vrednost čaja Paksong“, rekao je Fimfon.

Bouniadet Tongsavan, direktor sektora za industriju i trgovinu u Čampasaku, rekao je da je 36 Manor otvorio mnogo radnih mesta i podstakao povećanje regionalnog BDP-a. „Nadam se da će kompanija nastaviti da se poboljšava, sadi više i otvara više radnih mesta“, rekao je on.

U selu u kome se nalazi plantaža ima samo 800 ljudi, a pre otvaranja bašte više od polovine njih živelo je u siromaštvu. Kamčan Petbuačan je načelnik sela od 1999. godine.

„Nakon dolaska kompanije 36 Manor, seljani su prešli na sadnju čaja i rad na plantaži čaja. Tako da smo sada prilično dobrostojeći“, rekao je on. Ostalo je vrlo malo, četiri ili pet, siromašnih domaćinstava.

Čaj Paksong 36 Manor osvojio je prvu nagradu u kategoriji crnog čaja na Svetskom prvenstvu čaja 2021. u Sjedinjenim Američkim Državama.

(Beta)

