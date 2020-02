Plenković: Ako Jelenić ne da ostavku, razrešićemo ga

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je danas da će Vlada, ako glavni državni tužilac Dražen Jelenić sam ne podnese ostavku, na sutrašnjoj sednici predložiti Saboru da ga smeni.

„Stav je Vlade da je najprimerenije da Jelenić sam podnese ostavku, s obzirom da je nastala ovakva neuobičajena okolnost. Naravno da će nakon toga, ako to ne napravi, Vlada to sutra doneti na svojoj sednici“, rekao je Plenković novinarima.

Kako prenosi Hina, on je dodao da Jelenić prilikom imenovanja pre dve godine nije obavestio ni njega ni ministra pravde da je član masonske lože i istakao da on, da se to znalo, ne bi bio imenovan.

„Po ovim reakcijama u javnosti vidim da je to uticalo na integritet glavnog državnog tužioca i činjenicu da je gotovo dovedena u pitanje njegova nepristranost, nezavisnost, što mu, naravno, otežava rad“, rekao je Plenković.

Hrvatski državni tužilac Dražen Jelenić priznao je ranije danas da je član masonske lože, ali je rekao da ne razmišlja da podnese ostavku zbog toga, kao i da se radi o zakonski osnovanom udruženju koje se, kako je naveo, zalaže za boljitak u društvu.

(Tanjug)