Plenković: Izjavom o Kosovu i Ukrajini Milanović ide „iz blata u glib“

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da predsednik Hrvatske Zoran Milanović „ide iz blata u glib“ nakon što je izjavio da je Kosovo oteto Srbiji i da Krim više nikada neće biti ukrajinski.

„Iz blata u glib, u živi pesak…Iz lošeg u gore. Ne znam dokle to može da ide. Rezime tog narativa je: Sednimo što pre za (pregovarački) sto, dajmo Rusima da otkinu ne znam koliko hiljada kvadratnih kilometara Ukrajine i zaboravimo na širenje NATO ili politiku otvorenih vrata. Neka se Ukrajinci pokunje i čekaju koliko će ih ovi još pobiti ili koliko će im teritorije uzeti“, izjavio je hrvatski premijer pred novinarima, nakon sednice predsedništva HDZ, prenela je agencija HINA.

Milanović je ranije danas ponovio da se protivi slanju borbenih sredstava Ukrajini, rekavši da je „sasvim jasno da Krim više nikada neće biti Ukrajina“ i da je Kosovo „oteto od Srbije“.

„Ko je anektirao Kosovo ? Međunarodna zajednica i mi. Oteto je od Srbije. (…) Nije aneksija, nego otimanje, deo teritorije koji je izvučen iz Srbije. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego celog koncepta u kojem neko misli da ima pravo na sve kad mu to odgovara, a kad to neko drugi radi – onda je to kriminal“, rekao je Milanović.

Plenković je izjavio da nijedna zemlja nije anektirala Kosovo i da ne zna da pojam ekstrakcije postoji u međunarodnom pravu.

„Do sada još nismo doživeli ovakav narativ o Kosovu. Ne znam čime je izazvan. Vidim da je (Milanović) sada zvezda ne samo u ruskim, nego i u srpskim medijima“, rekao je Plenković.

(Tanjug)

