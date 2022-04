Plenkovic: Milanovic presao sve granice, pravi stetu Hrvatskoj

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković danas je nakon poslednjih izjava predsednika Zorana Milanovića rekao da je on „prešao sve granice i tako pokidao sve veze te su sada svi mostovi porušeni“, uz ocenu da Milanovic ima „nekih ozbiljnih problema“.

Dodao je i da je to što vlada i ministri neće učestvovati s njim ni u kakvim aktivnostima logično i ispravno, prenela je Hina.

„Reč je o problemima koje ima, to neprestano buđenje iz vlastite relevantnosti, vređanje Vlade, HDZ-a, mene, ministra branitelja. To je prešlo sve granice, pokidao je tako sve veze. Reč je o osobi koju su, nažalost, birači izabrali na izborima, ali šteta koju čini Hrvatskoj nema granica“, rekao je premijer.

Dodao je da je Milanović snizio političku kulturu kao i da će se Hrvatska od toga godinama oporavljati.

Plenković je ocenio i da Milanović ima nekih ozbiljnih problema.

„Jesu li to problemi za koje mu je potrebna strucna pomoć ili savet, to će reci eksperti, a ne ja“, izjavio je on.

Premijer se osvrnuo i na današnju izjavu predsednika Milanovica o situaciji u Ukrajini.

“Je li on zaista ruski agent? Jer ovo što je danas učinio, i ponovo nam pričinio međunarodnu štetu, ponovo je izneo ocene i kvalifikacije o Ukrajini – ja ne znam koji to predsednik vlade ili države neke članice EU ima približno ovako sramotne stavove. Da ne govorim o izjavama o BiH gde nas optužuje da smo izdajnici ili da lažemo“, upitao se Plenković.

Zoran Milanović izjavio je ranije danas komentarišuci najavu premijera Plenkovića da će ga Vlada od sada bojkotovati u svakom smislu, da mu je čast što ga takva ekipa bojkotuje.

„Nažalost, došlo je do toga da sam ih morao nazvati bandom, što i jesu i za to su i osuđeni“, rekao je Milanović novinarima nakon obilaska izložbe u galeriji Klovićevi dvori, prenela je Hina.

Svesti generale na pudlice, to mogu samo UDBA, HDZ i Plenković, poručio je Milanović dodajući: Šta mi je preostalo? Da kažem da je to jedan uticajni državnik?

„To je čovek koji je juče izjavio da je njegov uticaj u Briselu ogroman, a Milanovic je štetočina. U redu, ako je tvoj uticaj ogroman, zašto ga nisi iskoristio za Hrvate u Bi. HAko imaš uticaja dok se Hrvatima u BiH napijaju krvi, a ne radiš ništa, onda si izdajnik“, poručio je Milanović.

To je čovek, dodao je, koji neće prezati ni od čega da drugog oblati, nije ga briga za Hrvatsku i Hrvate u BiH.

„On je imao posebnu potrebu da naglasi da sam štetočina“, kazao je Milanović, poručivši da ga nije briga kakav je njegov rejting u Briselu.

Takođe je najavio da će ići na komemoraciju u Jasenovac sa svojim saradnicima, a ne sa članovima Vlade koji „u jednom trenutku ohrabruju ustašluke, a potom se prave da su liberali“.

(Tanjug)

