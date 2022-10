Plenkovic: Može nafta, ali ne ruska

PRAG – Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je danas u Pragu komentarišuci reakcije iz Beograda na hrvatsku ulogu o zabrani uvoza ruske nafte preko jadranskog naftovoda da Srbija ne može u ovakvim okolnostima da sedi na dve stolice, kao i da Srbija može da dobije naftu preko Hrvatske, ali ne rusku.

Plenković je na pitanje hrvatske novinarke da prokomentariše žestoke reakcije koje stižu iz Srbije zbog vesti da je Hrvatska izlobirala da se Srbiji onemogući uvoz, rekao da ih je tek sada video, i ocenio da su u pitanju „prilično burne i besprizorne reakcije sa strane Srbije, naročito medija“.

„Ja sam sad u zadnja tri meseca najveći ustasa u Srbiji. Sad smo prešli iz tabloida u ove pod znacima navoda malo ozbiljnije medije”, rekao je Plenković novionarima po dolasku na samit u Prag.

Dodaje da stvari treba reći onakve kakve jesu.

“To je stav svih clanica EU. Drugo, Srbija u ovakvim okolnostima ne moze sedeti na dve stolice. Ne moze biti zemlja koja će doći ovde i razgovarati o Evropskoj perspektivi, a ne poštovati ni jednu sankciju prema Rusiji”, ističe Plenkovic.

Plenković dodaje da svu naftu koja treba Srbiji, a zeli je dovesti u Srbiju putem Jadranskog naftovoda moze preuzeti osim ruske.

Na pitanje da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio neki bilateralni sastanak da bi se rešila kriza rekao da za sada nema takvu informaciju.

„Vučić je optužio Hrvatsku. On uvek to radi, ali neka se malo bolje raspita. Ima puno zemalja koje nisu videle nikakvu potrebu za derogacijom. Dakle, da je ugrožena Srbija u pogledu nafte, da ljudi neće moći da rade, da će ekonomija biti na kolenima, da građani neće imati benzin za automobile, to je drugo pitanje. Imamo situaciju da će Srbija imati jeftinu rusku naftu koja će doći u hrvatske luke, pa će Srbija zbog dila sa Putinom imati jeftiniju naftu a mi cemo biti nekakve korisne budale“, primetio je Plenković.

A na pitanje kako komentariše izjavu premijerke Ane Brnabić, da Hrvatska radi istu stvar od 1941. godine, kaže da je to nenormalna retorika koja dolazi iz Srbije, kako kaže, „da li od Vučica, Brnabić ili od njihovih trbuhozboraca, tabloida“.

„Ja sam prvi put doživeo ove godine da sam glavni ustaša u Hrvatskoj. Da je ovo najustaškija vlada Hrvatsle. To naravno svi u hrvatskoj potvrđuju. Narocito desnicari u Hrvatskoj. Za njih smo antihristi, komunisti Jugosloveni, a za ove smo valjda ustaše.

To je jedna retorika van svih okvira i van svake pameti“, smatra Plenković.

On je dodao da Srbija treba da poštuje režim sankcija EU.

„Srbija može kupovati naftu od bilo koga, nafta može doći u Hrvatsku i otići u Hrvatsku. I u ostalom bilo je puno zemalja koje su potiv toga i nek pitaju Evropsku komisiju zasto se nije zalagala za suprotno. Mi smo ovde principijalni, postujemo rezim sankcija jer smatramo da nije normalno da Rusija vrsi agresiju na Ukrajinu da tamo ljudi ginu, da se ljudi proteruju , da imate humanitarnu krizu da se preti čak i nuklearnim oružjem… Može nafta, ali ne ruska“, zaključio je Plenković.

(Tanjug)

