Plenković o Milanoviću, političko divljaštvo ispod nivoa

ZAGREB – Premijer Andrej Plenković izjavio je danas da predlog za opoziv predsednika Zorana Milanovića ne bi prošao u saboru, jer je za to potrebna dvotrećinska većina, a podržava ga opozicioni Most, iako, dodao je, smatra da su njegovi nastupi “ političko divljaštvo ispod svakog nivoa komunikacije“.

Plenković je novinarima u Zagrebu rekao da Milanović vređa sve koji drugačije misle, što je za njega neprihvatljivo, a „katastrofa“ je, rekao je, kada javnost to podržava.

Nada se da je malo onih koji to podržavaju, jer to je. kazao je, talog društvenih mreža i „podloga za govor mržnje“.

Za napad Milanovića na lidera SDS S-a, koja je članica vladajuće koalicije, Milorada Pupovca, Plenković je rekao da je bio „besprizoran“ i da bi predsednik trebalo da mu se izvini, kao i javnosti zbog svega što je izgovorio.

Komentarisao je i Milanovićevo poređenje predstavnika vlasti sa nazivom filma „Ružan, prljav, zao“ i rekao da ne želi da se spušta na taj nivo, ali će ustati u odbranu svojih kolega, slobode medija i razotkrivanja netačnih teza, kao i protiv, kako je kazao, banalizovanja procedure izbora predsednika Vrhovnog suda i reforme pravosuđa.

Upitan da li se razmišlja o opozivu Milanovića, Plenković je rekao da taj predlog ne bi prošao u saboru jer je za to potrebna dvotrećinska većina, kao i da ga je podržao opozicioni Most, koji, kazao je, glumi klerikalnu desnicu“.

„Ako se ovako nastavi, može se i o opozivu razgovarati, ali kao što vidimo, to neće proći. Nismo zaboravili ko mu je pomogao da bude izabran… Glume nekakvu klerikalnu desnicu, a u uštini su za predsednika koji dolazi s levog spektra. Tu mislim na Most. To njihovi birači moraju znati“, poručio je Plenković, prenelis u hrvatski mediji.

(Tanjug)

