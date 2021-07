Plenković o Tesli: Nikome ništa ne uzimamo

HVAR – Hrvatski premijer Andrej Plenković komentarisao je danas reakcije iz Srbije na izbor Nikole Tesle kao simbola Hrvatske na kovanicama evra, rekavši da Hrvatska nikoga nikome nije uzela.

„Mogu imati rezerve i svoj stav, ali nemaju uticaj. Nikola Tesla se rodio u Smiljanu, išao u gimnaziju u Karlovcu. Građani su ti koji su sugerisali da na jednoj od kovanica bude i Nikola Tesla. Nikoga nikome ne uzimamo“, rekao je Plenković.

On je dodao da bi, da je na čelu Narodne banke Srbije, rekao Hrvatskoj „bravo“, prenosi hrvatski portal Indeks.

Plenković kaže da vidi kao plus to što je Tesla po nacionalnosti Srbin, kao i da je njegova veličina neosporna, zbog čega to ne vidi kao problem, prenosi portal Dnevnik.hr.

(Tanjug)

