Plenković: Pismo Milanovića je lična zahvalnost meni

ZAGREB/BRISEL – Hrvatski premijer Andrej Plenković iz Brisela je poručio predsedniku Zoranu Milanoviću da njegovo pismo sa zamerkama na Zaključke Saveta EU u delu o BiH, doživljava kao njegovu “ličnu zahvalnost” njemu za ono što je izjavio tokom svoje nedavne posete Sarajevu.

Na pitanje o izjavama Milanovića o Srebrenici, Plenković kaže da je to, kako je rekao, sada postala „neka praksa“ da ima nekoliko aktera na hrvatskoj političkoj sceni koji mu se obraćaju tako da pisma šalju medijima.

Pojašnjava da čim mu neko pošalje pismo preko medija, odmah ga, kaže, doživljava manje relevantnim i bitnim.

„Više to doživljavam kao nečiji PR potez, ne bi li neko skrenuo pažnju na svoje postojanje. Ja sam to shvatio kao njegovu ličnu zahvalnost za moje stavove izrečene u Sarajevu kad su me pitali šta mislim o njegovim izjavama vezano za genocid u Srebrenici“, rekao je Plenković, preneo je zagrebački Večernji list.

Najavio je da će kad dođe vreme i da se bude video sa Milanovim, a misli da će to biti u ponedeljak ili neki drugi dan, malo će, kaže, porazgovarati sa njim.

Govoreći o Zaključcima Saveta EU, Plenković tvrdi da su oni “puno bolji za Hrvate u BiH nego što su bili zaključci samita NATO-a”, na kojemu je Hrvatsku predstavljao Milanović.

Tada je, podseća, Milanović pretio blokadom deklaracije samita NATO-a ako se u tekstu deklaracije koji govori o BiH ne spomenu konstitutivni narodi i Dejtonski sporazum.

Od pretnje je, kaže, odustao posle razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom koji je pristao na izmenu samo u pogledu spominjanja Dejtonskog sporazuma.

„Sve što je bitno za Hrvate je unutra. A puno će važnije biti ovo što ću ja sad reći šefovima država i vlada (na sastanku Evropskog saveta, koji je u toku). Čim spomenete Dejtonski sporazum, konstitutivni narodi su unutra. Čim spomenete izbornu reformu, presude Ustavnog suda BiH, imate pod tom formulacijom i presudu u slučaju Ljubić koja se odnosi na legitimno predstavljanje, dakle sve je tu“, rekao je Plenković i dodao da samo treba razumeti šta je iza svake od tih rečenica.

(Tanjug)

