Plenković: Ponovo preglasavanje za hr. člana Predsednistva

ZAGREB – Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocenio je danas, komentarišući izbore u BiH, da je ponovo došlo do preglasavanja, jer su „pripadnici bošnjačkog naroda još jednom glasali za Željka Komšića“ na izborima za hrvatskog člana Prtedsedništva BiH.

„Smatramo da je to loše, da je to jako nezdravo za dobre odnose između konstitutivnih naroda i za međusobno poverenje. Došlo je ponovno do preglasavanja gde su iskoristili priliku građani BiH, mahom pripadnici bošnjačckog naroda, koji su iskoristili biracko pravo i glasali za Komšića. Smatramo da je to loše“, kazao je premijer posle sednice šireg predsedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

On je istakao da je to „jako nezdrava poruka za odnose između konstitutivnih naroda“, preneo je HRT.

„To se dogodilo četvrti put od 2006. godine, što znači da u periodu od 20 godina 16 godina imamo hrvatskog člana predsedništva koga nisu izabrali Hrvati u BiH. Nema plastičnijeg nacina da opišem koliko je to loše i nepravedno“, rekao je hrvatski premijer.

On je ocenio da je dobro to što su HDZ i ostale hrvatske stranke ostvarile odlične rezultate, ali i to što je visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit iskoristio svoja bonska ovlašćenja za promene Ustava Federacije BiH i izbornog zakona.

„On je tako omogućio da ne dođe do preglasavanja legitimnih predstavnika Hrvata u Domu naroda Federacije i u BiH. To je važna poruka“, ocenio je Plenković.

Kandidat Demokratskog fronta za hrvatskog člana Predsedništva BiH Željko Komšić, prema poslednjim podacima koje je objavila Centralna izborna komisija BiH, osvojio je na jučerašnjim izborima 194.605 ili 54,21 odsto glasova, nakon obrađenih 3.003 ili 90,51 odsto biračkih mesta.

Njegov protivkandidat iz HDZ-a BiH Borjana Krišto, prema ovim podacima, osvojila je 164.395, odnosno 45,79 odsto glasova.

(Tanjug)

