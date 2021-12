Plenković: U BiH idem s porukom o celovitosti

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković danas je, uoči posete BiH, rekao da u tu zemlju odlazi sa porukom o celovitosti BiH, potrebi za dijalogom i smanjenjem napetosti.

„Poruka s kojom idemo u BiH je ona o znaku i signalu prijateljstva, dobronamernosti, dobrosusedstva, saradnje, poruka o celovitosti BiH, ali i poruka da se sva tri konstitutivna naroda osećaju dobro i adekvatno zastupljeno“, rekao je novinarima Plenković, koji će sutra otputovati u BiH, a prenosi Hina.

On je, komentarišući to što je Narodna skupština Republike Srpske pokrenula proces prenošenja nadležnosti sa nivoa države na nivo entiteta, poručio da je Hrvatska protiv „bilo kakvih separatistickih težnji“ i bilo kakvih odluka koje destabilizuju „ionako tešku situaciju u BiH“, dodaje Klix.ba.

„Mislimo da je BiH potreban novi izborni zakon i fokus na unutrašnje reforme, koje će dovesti do ispunjavanja 14 mera za dobijanje statusa zemlje kandidata za EU. To će ne samo ojačati evropske perspektive BiH, nego doneti i jedan novi zamah optimizma društvu i povećanje funkcionalnosti BiH. To je u interesu svih naroda u BiH, svih građana BiH, svih suseda i nas“, poručio je Plenković.

Na pitanje novinara da li izjave hrvatskog predsednika Zorana Milanovića i njegova podrška srpskom članu Predsedništva BiH Miloradu Dodiku mogu da ugroze uspešnost njegovog puta u BiH, Plenković je rekao da on vodi „konzistentnu“ politiku prema BiH, koja uključuje dijalog, ostvarivanje prava Hrvata u BiH i deeskalaciju napetosti.

„Svako dizanje tenzija u našem sudsedstvu se odražava i na zemlje u okruženju. Jedna od njih smo mi“, naveo je Plenković.

Plenković, koji u BiH putuje u trenutku kada su zategnuti odnosi između Milanovića i bh političara zbog njegovih izjava o genocidu u Srebrenici, rekao je da su pojedine izjave Milanovića sramotne i ocenio da je jako loše ako to pređe granicu i ugrozi kredibilitet Hrvatske.

„Moj dolazak nije dizanje tenzija, nego suprotno. U BiH idem nakon intenzivnih međunarodnih aktivnosti. Radimo veliki međunarodni napor, ovo je širi napor da se pozicioniramo kao razuman akter koji smiruje tenzije i daje doprinos tamo gde može“, poručio je Plenković.

Milanović je u više navrata rekao da „postoje genocidi i genocidi“ i da bi, ako se zločin u Srebrenici naziva genocidom, onda bi, kazao je, za one teže poput Jasenovca trebalo smisliti novi naziv.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.