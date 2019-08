Plenkovićevi sestrići uzurpirali stan porodice Vuličević

ZAGREB – Josip i Andro Makjanić, braća od tetke hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, pravosnažnom presudom splitskog Županijskog suda već su bili ostali bez stana u Starom Gradu na Hvaru koji su, prema mišljenju sudija bespravo oduzeli beogradskoj porodici Vuličević, ali je hrvatski Ustavni sud drugačijeg mišljenja i se je privremeno odloženo do razmatranja ustavne žalbe koju su sinovi premijerove tetke podneli tom sudu.

Ustavni sud je smatrao da bi eventualno sprovođenje pravosnažne presude uzrokovalo štetu pa je konačno rešenje odloženo, piše hrvatski portal Index.

Prema pisanju portala, za 90-godišnju Ljiljanu Vuličević valjda ne može nastupiti šteta. Kad je cekala dosad, može da sačeka još, očit je stav Ustavnog suda, navodi portal.

Osim toga, Ivan Šurjan, advokat, Plenkovićevih bratanaca pokrenuo je i reviziju presude na Vrhovnom sudu tako da je njena pravosnažnost danas, kako se to cesto i popularno kaže, mrtvo slovo na papiru, navodi dalje Indec i dodaje da „mrtvije“ ne može biti.

Navodi se da je u korist Plenovićeve braće od tetke svedočio i premijerov otac, Mario Plenković, inače, bivši univerzitetski profesor koji je nedavno dobio zvanje profesora emeritusa.

Index je i ranije pisao o Josipu Makjanicu, kada je kao zaposlen u preduzeću Hrvatskeceste i još ranije, kada je kao gradevinski inspektor bio pravosnažno osuđen zbog primanja mita.

Josipova i Andrina majka, Anjuška je Plenkovićeva tekta, odnosno sestra njegovog oca, jednog od svedoka u ovom postupku.

Premijerov otac, Mario, je naravno svedočio u korist dece svoje sestre,a li je sud ipak odlučio drugacije.

Ali, samo do Ustavnog suda, koji je zakljucio da sudska odluka treba da pričeka još neko vreme. Inace, Josip živi na Hvaru, gde je i sporni stan – u porodičnoj kući Makjanica, dok je Andro nastanjen u Rijeci.

Spor Makjanica i Vuličevića tipicna je, kako se navodi, hrvatska pravosudna trakavica duga dvadesetak godina.

Splitski Županijski sud konacno je u junu prošle godine pravosnažno utvrdio da je danas 90-godišnja Ljiljana Vuličević vlasnica stana u kući u Starom Gradu za koji Makjanic, a i Plenković stariji, tvrde da pripada njihovoj porodici.

Vuličević je svoje pravo dokazivala koječime – od kupoprodajnog ugovora koji su ona i pokojni suprug Radojko potpisali u julu 1986. godine s Josipovim i Andrinim pokojnim ocem, takode Josipom Makjanicem, preko potvrda o placanju poreza, pisama razmenjivanih s pokojnim Makjanicem do potvrda o novcu koji su slali Makjanicima za plaćanje režija…

Plenkovicev otac tvrdio je, međutim, da se iza kupoprodajnog ugovora krije pozajmljeni novac.

Makjanici, a i Mario Plenković, tvrde, da se Vuličevića uopšte ne sećaju, da su kroz kuću prolazili brojni gosti, pa možda i oni, a da je ugovor s Ljiljanom i njenim pokojnim suprugom bio fiktivan.

Prema recima premijerovog oca, niko u porodici nije znao za ugovor s Vuličevićima, odnosno kuća 1986. godine nije bila ni dovršena – iako tvrdi i da su je Makjanici iznajmljivali turistima.

Konacno, Plenković stariji je zakljucio da se iza tobožnjeg kupoprodajnog ugovora krije pozajmica novca uz kamatu, „a taj ugovor da bi bio kao osiguranje“. Mariju Plenkovicu poslali smo mail, još nam nije odgovorio.

Na okončanje ovog spora se još čeka, a vlasnica stana Ljiljana Vuličevih kaže da „oni čekaju“ da ona umre.

Ljiljana Vuličević, inače, od 2000. godine živi u Kanadi kod sina.

„Čudi me da hrvatski pravni sistem sebi može dopustiti da posle svih odugovlacenja ovako jednostavan slucaj stigne do Ustavnog suda. Kako sam ja to narušila hrvatski Ustav? Kupovinom stana od 43 kvadrata? Obracala sam se i hrvatskim predsednicima jer je predmet godinama ležao po fiokama i svaki put sam dobijala pristojan odgovor da idem redovnim sudskim putem, što sam i cinila“, ispričala je Vuličević i dodala da su do tog stana njen pokojni muž i ona došli slučajno, preko oglasa.

A kupili su ga, kaže, od novca koji su dobili nakon prodaje kuće koju su imali u porodičnom posedu u Budvi.

(Tanjug)