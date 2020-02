Pobegao napadač koji je izvršio masakr na Tajlandu (video)

Specijalne snage tajlandske policije i vojske locirali su vojnika koji je usmrtio više od 20 ljudi u tržnom centru. Međutim, posle razmene vatre, napadač je uspeo da pobegne, javlja Thai Rath TV.

U razmeni vatre ranjena su dva specijalca. U međuvremenu, iz tržnog centra u gradu Nakon Račasima na Tajlandu evakuisani su svi posetioci.

Police say last group of civilians stranded inside Terminal 21 shopping mall has been safely brought out. Hostage situation reported by the media earlier appears to have been resolved. #กราดยิงโคราช #Thailand #KE https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/jVlMez9txL — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

Pripadnici tajlandske policije i vojske zajednički su upali u trgovinski centar, u kojem je ogorčeni pripadnik vojske nasumično pucao na ljude.

Najmanje 20 osoba je ubijeno, dok je 21 ranjena kada je vojnik otvorio nasumičnu vatru, saopštio je portparol policije.

Narednik Džakrapanta Toma ubio je svog zapovednika i još dvoje ljudi, pa ukrao oružje iz vojnog kampa, rekao je portparol Ministarstva odbrane za Bi-Bi-Si.

Osumnjičeni se potom odvezao do centra grada, koji je udaljen više od 250 kiometara od Bangkoka, i ušao u tržni centar, gde se veruje da se i dalje nalazi.

"Hanuman" police commandos move into Terminal 21 shopping mall in Korat city. The team is now inside the mall and searching for the gunman who killed at least 17 people in a shooting rampage. #กราดยิงโคราช https://t.co/1qWp0y3VQy pic.twitter.com/YzgFTC0t0r — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

Lokalni mediji objavili su i snimak vojnika kako izlazi iz automobila ispred tržnog centra i puca, dok ljudi beže.

​AP prenosi da je motiv za napad spor oko zemlje. Osumnjičeni je objavio slike napada na društvenim medijima, a dan ranije na svom Fejsbuk nalogu napisao je da je „Smrt neizbežna za sve“.

On je takođe objavio fotografiju na kojoj izgleda kao da drži pištolj u ruci.

U jednom trenutku, nakon što je već počeo da puca, upitao je na društvenim mrežama „Da li da odustanem?“, a potom njegovom nalogu više nije moglo da se pristupi

Vlasti su zatvorile tržni centar Terminal 21 u Nakon Račasimi, dok pokušavaju da pronađu osumnjičenog. Vojnici i policajci ušli su u zgradu i bilo je izveštaja o novim pucnjavama.

Photo released by the Crime Suppression Divison shows the commandos securing the ground floor of the shopping mall. pic.twitter.com/vUuWkGKZkb — Khaosod English (@KhaosodEnglish) February 8, 2020

​Iz Ministarstva zdravlja rečeno je da su sva tela iznesena, ali da se ne zna ima li još povređenih.

Majka osumnjičenog dovedena je u tržni centar kako bi pokušala da ga nagovori da se preda.

Ministar javnog zdravlja Anutin Čarnvirakul potvrdio je da je 16 ljudi poginulo na licu mesta, a još četvoro je umrlo kasnije u bolnici. Povređena je 31 osoba, od kojih je 10 u kritičnom stanju.

Sve je počelo kasno po podne u vojnom kampu „Suatam fitak“, gde je poginuo zapovednik kojeg je „Bangokok post“ identifikovao kao pukovnika Anantarot Krasaea. List navodi da su tamo poginula i 63-godišnja žena i još jedan vojnik.

Fejsbuk je uputio saučešće žrtvama i njihovim porodicama, navodeći da na toj društvenoj mreži nema mesta ni za koga ko čini ili podržava takve zločine.

(Sputnjik)