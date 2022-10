Pocelo suđenje Srbima optuzenim za ratne zlocine u Voćinu

ZAGREB – U Županijskom sudu u Zagrebu danas je održano prvo ročište u procesu protiv 29-orice Srba, optuženih za navodne ratne zločine počinjene u hrvatskom selu Voćin 1991. godine, gde je ubijeno 47 Hrvata.

Na današnjem suđenju Županijsko državno tužilaštvo pročitalo je optužnicu i predložilo dokaze koje će izvesti u nastavku glavnog pretresa, rekao je za Tanjug advokat Ivan Gvozdenac koji je kao „prijatelj suda“ prisustvovao suđenju.

Svi branioci optuženih su se izjasnili na predloge tužxilaštva, i dostavili svoje dokazne predloge, dok se svim optuženima sudi u odsustvu.

Gvozdenac je istakao da je ova optužnica sklopljena od starih završenih predmeta bjelovarskog Županijskog suda, a kojom Hrvatska pokušava da ljude srpske nacionalnosti koji su živeli na teritorijama Voćina i Huma, proglasi odgovornim za te zločine.

„Siguran sam da ćemo Milorada Grkinića osloboditi u navedenom predmetu s obzirom na to da nijedan dokaz ne ide u prilog optužbe da je on izvršio bilo koje delo ratnih zločina protiv civilnog stanovništva“, rekao je Gvozdenac.

Sledeće suđenje zakazano je za 27. januar, a sudija je rekla da će do marta odrediti još četiri ročišta, koja smatra da su dovoljna da se završi ovaj krivični postupak.

Od 29 optuženih, jedan je uhapšen u junu u Grčkoj po poternici Hrvatske i nalazi se u ekstradicionom pritvoru, gde čeka izručenje u Hrvatsku.

Ova optužnica podignuta je posle više od 24 godine istrage, u toku 2016. godine.

Njom se okrivljeni Srbi terete da su kao pripadnici paravojnih formacija ubili 47 civila i tri ratna zarobljenika u hrvatskim selima Voćin, Hum i Krasković, između leta i zime 1991.

Oni i njima podređeni su, prema navodima optužnice, pljačkali civilno hrvatsko stanovništvo, palili, minirali i uništavali njihove privredne objekte i kuće.

U optužnici se pored ostalog navodi i da su prema civilima nečovečno postupali uskraćujući im medicinsku pomoć i terali ih na obavljanje najtežih poslova.

Za zločine u Voćinu do sada su osuđene dve osobe na 20 i 18 godina, kao i jedan lekar na četiri godine zatvora zbog nemara, jer ranjenim žrtvama nije pružio adekvatnu negu.

Slučaj Voćin je bio deo optužnica tužilaštva u Hagu protiv Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja.

Milošević je preminuo tokom suđenja 2006. godine, dok je Šešelj oslobođen optužbi.

(Tanjug)

