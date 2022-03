Počelo uvodno izlaganje odbrane Saljiha Mustafe

HAG – Uvodno izlaganje odbrane na suđenju nekadašnjem komandantu tzv. OVK Saljihu Mustafi počelo je danas pred sudskim većem Specijalizovanih veća Kosova sa sedištem u Hagu, saopšteno je iz tog suda.

Za sutra je predviđeno saslušanje prvog od 17 svedoka odbrane.

Ovi svedoci će imati na raspolaganju 36 sati za svoja svedočenja.

U dosadašnjem toku postupka pored drugih dokaza tužilaštva ispitano je i 13 svedoka tužilaštva.

Mustafa je optužen za zločine nad albanskim civilima nelolojalnim OVK, izvršenim tokom aprila 1999. godine u logoru na imanju u selu Zlaš.

On je negirao krivicu, a do sada ispitani svedoci su svedočili protiv njega tvrdeći da je on bio glavni u tom logoru gde su ljudi mučeni, i prebijani skoro svaki dan, i držani u štalama.

Nalazi se u haškom pritvoru od septembra 2021. godine.

Za sada je devet lica dobilo status žrtve koja učestvuje u postupku.

Mustafa se tereti za pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici tzv. OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

U četiri tačke optužnice optužen je za ratne zločine: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo u kojoj se tvrdi da je on odgovoran za pomenuta krivična dela izvršena nad najmanje šest lica.

Jedan zatvorenik je ubijen na toj lokaciji u periodu približno od 19. aprila 1999. do kraja aprila 1999. godine, navodi se u optužnici.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.