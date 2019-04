Počeo vanredni samit lidera EU o Bregzitu

U Briselu je večeras počeo vanredni samit lidera Evropske unije (EU) na kojem treba da se odluči o novom odlaganju istupanja Velike Britanije iz članstva u Uniji (Bregzit).

Britanska premijerka Tereza Mej zatražila je odlaganje do 30. juna navodeći da bi istupanje možda moglo i ranije da se dogodi, u nadi da to bude do 23. maja, kada su zakazani izbori za Evropski parlament.

Predsednik Evropskog saveta Donald Tusk je predložio fleksibilno odlaganje najduže do godinu dana.

Očekuje se da će novo odlaganje biti odobreno ali je još neizvestan period. Francuski presednik Emanuel Makron izjavio je pre samita da još ništa nije odlučeno.

(Beta)