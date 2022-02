Podilijak: Opasnost da ruske trupe uđu vladine objekte

KIJEV – Savetnik Kancelarije ukrajinskog predsednika Mikailo Podolijak saopštio je danas da postoji mogućnost da ruske trupe uđu u vladine objekte u centru Kijeva kako bi izvele specijalnu operaciju s ciljem da zbace ukrajinsku vladu.

On je ocenio da je to moguće s obzirom na to da se trenutno vode žestoke borbe u selu Hostomel nadomak Kijeva, prenosi Interfaks-Ukrajina.

„Postoji mogućnost da pokušaju da upadnu u vladine prostorije, a jedan od ciljeva je da smaknu rukovodstvo naše zemlje“, rekao je Podolijak.

On je novinarima koji se nalaze u pres centru parlamenta rekao da nastave rad iz svojih dopisništava.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.