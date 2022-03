Pogledajte šta su uradile diplomate kada se u UN video-linkom javio Lavrov

Predstavnici Evrope i drugih saveznika napustili su Konferenciju UN-a o razoružanju u Ženevi kada im se putem video-linka javio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D

— France-Désarmement 🇫🇷🇪🇺 (@FR_Desarmement) March 1, 2022