Pojavila se anti-Greta (foto, video)

Komu vi bіlьš simpatizuєte: 1 – Švedsьka eko-aktivіstka Greta Tunberg 2 – Nіmkenя Naomі Zaйbt «anti-Greta» Greta ▪ Vistupaє za protidію globalьnomu poteplіnnю ta zmіnі klіmatu. Naomі ▪ Vvažaє, щo včenі і aktivіsti perebіlьšuюtь vpliv parnikovih vikidіv. Pіdpisuйsя na @bykvu