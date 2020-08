Pojavila se fotografija trovanja glavnog Putinovog protivnika?

Aleksej Navaljni (44), pravnik i borac protiv korupcije i jedan od najžešćih kritičara ruskog predsednika Vladimira Putina, u bolnici je u Omsku nakon što je izgubio svest na letu za Moskvu pre kojeg je popio čaj.

Avion je prinudno sleteo kako bi ga se prebacilo u bolnicu.

Njegova predstavnica za medije Kira Jarmiš napisala je na Tviteru da je Navaljni stavljen u indukovanu komu i da je na respiratoru dok se sprovode testovi.

„Njegovo stanje je ozbiljno“, reko je glavni lekar bolnice Aleksander Murakovski za TASS.

Britanska agencija Rojters prenosi da je jedan od lekara u bolnici Anatolij Kaliničenko izjavio da nije izvesno da je Navaljni otrovan, kao što to sugerišu njegovi saradnici.

Jarmiš je rekla da je Navaljnom pozlilo nakon što je popio crni čaj na aerodromu i da nije ništa drugo konzumirao tog jutra.

„Mislimo da je Aleksej otrovan nečime što je pomešano s njegovim čajem. To je jedino što je tokom jutra pio“, napisala je na Tviteru.

Na društvenim mrežama pojavila se i fotografija Navaljnog kako pije čaj iz papirnate čaše.

Here's Navalny drinking the tea in the Tomsk airport. The same person also published a video of Navalny screaming in pain in the toilet, which I won't link to pic.twitter.com/OaDeZTqesj

— max seddon (@maxseddon) August 20, 2020