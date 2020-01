Pokušaj filmske pljačke: Postavili zasedu oklopnom vozilu punom para (video)

Grupa pljačkaša je na auto-putu blizu Milana postavila noćnu zasedu oklopnom vozilu koje je prevozilo nekoliko miliona evra, ali se vozač uspeo da probije kroz blokadu koju su mu postavili pljačkaši – dva kamiona, zapaljene automobile i eksere posute po putu.

Napad se dogodio u utorak uveče na auto-putu A1, koji povezuje Milan i Napulj, na oko 20 kilometara od Milana, prenela je danas novinska agencija ANSA.

Oklopno vozilo zabilo se u dva kamiona koja su postavili pljačkaši kako bi blokirali put vozilu, ali je vozač uspeo da se izvuče i stane kod obližnje benzinske pumpe, gde je pronašao policijsko patrolno vozilo.

Vozač je izbegao i preostale prepreke koje su postavili kriminalci: eksere i nekoliko zapaljenih automobila.

Tri kilometra auto-puta bilo je zatvoreno nekoliko sati kako bi vlasti mogle da očiste put, prenosi Hina.

Saobraćaj je normalizovan oko 9.00 sati ujutro.

#Lodi autostrada #A1, intervento nella notte tra i km 17 e 20 per l’incendio di un autoarticolato e di alcune auto nelle due direzioni di marcia, probabilmente causati per un tentato attacco a un portavalori in transito. Notevoli disagi alla circolazione pic.twitter.com/dmBJKNDgzS

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 29, 2020