Policija bila obaveštena o mogućim napadima na kuću Spasojevića

PODGORICA – Dva napada bombom na načelnika Istražnog zatvora Predraga Spasojevića nisu bila nikakva upozorenja, već je to beskrupulozni napadi na njegov život i život njegove porodice, saopštio je predsednik Sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević i najavio da će uskoro organizovati protest podrške Spasojeviću.

Istakao je, između ostalog, da su sve informacije o mogućem napadu bombom – „ko, kako, zašto, na koji način, čak i sa koje strane kuće će se desiti“, zvanično prijavljene Upravi policije čim su dobijena saznanja, ali da policija nije pokazala „dovoljno zainteresovanosti“ kako bi sprečila napade.

Rakočević sumnja da neko ovaj slučaj „usmerava u ćorsokak“.

„Napad na Predraga Spasojevića je napad na državu, nemoćnu državu koja nema snage da dovede u red svoje službe, a kamo li da rasčisti sa kriminanim miljeom. Ne zna se šta je gore, da li mogućnost novog napada nakon eksplozije prve bombe što je najverovatnije, ili da je druga nađena bomba bila bačena pre prvobitne eksplozije, pa da je policija nije našla, to jest da nije dobro opservirala lice mesta“, saopštio je Rakočević.

U situaciji kada je bomba eksplodirala, na snimku sa kamera koje su skoro postavljene, navodi on, vidi se da je osoba koja je izašla iz auta sa mesta suvozača iz trka zamahnula rukom i bacila bombu „prema kući u omalenom dvorištu“.

„Verovatno od velikog uzbuđenja, a samim tim i nesmotrenosti, napadač je pretpostavka je, misleći da će prebaciti drvo koje se nalazilo između njega i dvorišne betonske ograde, ustvari bombom zakačio grane drveta, koje su zaustavile i usmerile bombu da padne sa spoljašnje strane pomenute ograde, gde je i eksplodirala. Da je bomba pala u dvorište kuće, odnosno da je druga bačena bomba eksplodirala, nesumnjivo bi uzrokovale katastofalne i nesagledive posledice, eksplozije bi stoprocentno ugrozile živote ukućana koji su se u tom trenutku nalazili u kući“, naglašava Rakočević.

Smatra da je namjera napadača bila da povredi i ubije Spasojevića ili članove njegove porodice.

„Bomba koja je ekspoldirala je marke M52 jugoslovenske proizvodnje, namenjena za efikasno eliminisanje žive sile rasprskavajućim gelerima u poluprečniku od 20 metara. Druga bomba je takođe jugoslovenske proizvodnje M75 namenjena za efikasno eliminisanje žive sile rasprskavajućim kuglicama (3000 kuglica) u poluprečniku od 18 metara. Ove veoma opasne eksplozivne naprave bi da su eksplodirale u omalenom dvorištu imale ubojito dejstvo velike razorne moći, sa teškim i po život opasnim posledicama, što znači da je namera napadača bila da povredi i ubije Predraga Spasojevića ili članove njegove porodice, za njih kriminalce očigledno nevažno koga“, ocenio je Rakočević, prenele su podgoričke Vijesti.

Istakao da je da zbog i daljeg postojanja opasnosti po bezbednost porodice Spasojević, odnosno zbog konkretno, voma smešne istrage, ovom prilikom neće prikazivati sve vizuelne prikaze koje imaju.

„Na fotografiji lica kuće se može videti veliki prostor koja zauzimaju okna prozora i vrata, te kolika je bila velika mogućnost tragičnih posledica po njega i njegovu porodicu, a gde bi posebna bila tragedija u slučaju eksplozije da je neko boravio na verandi kuće kao što često boravi“, kaže Rakočević, koji smatra da Spasojević kriminalcima smeta zbog savesnog rada.

Kazao je, između ostalog, da se do informacija, koje su bile „toliko precizne da su unapred do detalja opisale sve elemente ovih napada“, došlo internim aktivnostima, „a ne aktivnostima policije i drugih nadležnih službi“ i to najmanje dvadeset dana pre nego su se desili napadi. „Nakon saznanja o opasnostima koje im prete, porodica Spasojević je postavila video nadzor oko kuće, odnosno kretala se naoružana i pod velikom pažnjom“, naglašava Rakočević.

Kazao je da su sve informacije o mogućem napadu bombom – „ko, kako, zašto, na koji način, čak i sa koje strane kuće će se desiti napad“, zvanično prijavljene Upravi policije čim su dobijena saznanja.

„Policija u svom daljem postupanju nije pokazala očigledno dovoljno zainteresovanosti kako bi preventivnim radnjama sprečila napade, te na taj način osigurala i obezbedila zdravlje i život načelnika Istražnog zatvora i njegove porodice“, poručuje Rakočević.

Smatra da je država nemoćna da zaštiti „svoje najbolje kadrove“, te da je lako zaključiti da „kod nas kriminal i dalje gospodari“ čak i na važnim državnim nivoima.

(Tanjug)

