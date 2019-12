Politički zemljotres u Velikoj Britaniji osetiće se i u Srbiji

Pobeda Borisa Džonsona na izborima u Velikoj Britaniji i ubrzan „bregzit“ uticaće na slabljenje EU, pa tako i na raspoloženje u Srbiji prema evropskim integracijama.

Boris Džonson izvojevao je ubedljivu pobedu na izborima u Velikoj Britaniji, a novinar i dugogodišnji dopisnik iz Londona Siniša Ljepojević smatra da su rezultati pre svega upozorenje da narod i snaga običnog čoveka još postoje.

WATCH LIVE: Prime Minister @BorisJohnson makes his first statement upon returning to Downing Street. https://t.co/Sgj2VLaPk6

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) December 13, 2019