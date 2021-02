Poljaci podržali protest nezavisnih medija i vlada popušta oko poreza na reklame

Dve trećine Poljaka podržale su protest nezavisnih medija protiv novog poreza na reklame koji pokušava da uvede vlada premijera Mateuša Moravjeckog, a taj namet pored oporezivanja nadnacionalnih korporacija i tehnoloških džinova treba da posluži da se sredstva preliju u državne i provladine medije.

Po novoj anketi agencije Kantar, 62 odsto anektiranih podržalo je protest medija, čak i na selu i u malim gradovima, nakon upozorenja američkog Stejt departmenta Varšavi da nezavisni mediji i izbor izvora informacija spadaju u temelje demokratije.

Zbog ovog pritiska javnosti, vlada prema nezvaničnim saznanjima popušta i menja najkontroverznije odredbe predloga.

Vlada razmatra da unese izmene u porezu na reklame u štampi, ostalima da smanji maksimalnu stopu poreza i da koriguje prelivanje prihoda od ovog poreza, piše danas poljski list Djenjik Gazeta pravna.

Poljski mediji koji ne spadaju u provladine osvanuli su 10. februara sa crnim naslovnicama u protestu Mediji bez izbora i nisu izveštavali ceo dan, osim što su objavili otvoreno pismo vladi i poruku Poljacima.

„Mediji bez izbora. Na ovom mestu treba da bude naš sadržaj. Ukoliko vlada uspe u svojim planovima jednog dana možda ga nećeš videti. Možeš da izgubiš mogućnost da koristiš druge nezavisne medije i izvore informacija“, bila je poruka slušaocima, gledaocima i čitaocima tog dana u većini poljskih medija.

U otvorenom pismu vlastima, nezavisni mediji upozorili su da novi porez, kako ga je zamislila poljska vlada, produbljuje neravnopravno tretiranje medija na poljskom tržištu, u situaciji kada državni mediji dobijaju iz džepa svakog Poljaka čak pola milijarde evra.

Samo u provladinim medijima reklamiraju se državna preduzeća, dok vlada pokušava da optereti privatne medije porezom od oko 250 miliona evra u preračunu godišnje.

Najviše kontroverzi izazvala je odredba u predlogu zakona po kojem bi se deo novca od tog poreza prelio državnim i provladinim medijima tako da bi se još pojačala propaganda vlasti a deo privatnih medija bi bio oslabljen dovoljno da mogu da ih otkupe državna preduzeća.

Lider poljske vladajuće stranke Pravo i Pravda Jaroslav Kačinjski i Moravjecki govore o potrebi „repolonizacije“ medija, kako na javno mnjenje navodno ne bi uticao strani kapital.

Kačinjski i Moravjecki pominju samo nemački kapital u medijima iako ne skrivaju da su im glavni trn u oku privatna televizija sa nacionalnom frekvencijom TVN i njen informativni kanal TVN24, inače u vlasništvu američkog kapitala, i izdavačka kuća Agora, pre svega njen uticajni dnevni list Gazeta viborča koji je inače u poljskom vlaništvu.

„Moramo da imamo svoje medije. Mediji koji nisu poljski moraju da budu izuzetak u našoj zemlji i to redak izuzetak. To možda nije lak put i sigurno nije kratak ali to je sigurno jedini put odbrane naše slobode, suvereniteta“, rekao je Kačinjski nakon što je nedavno državni petrohemijski koncern Orlen preuzeo od nemačkih izdavača mrežu lokalnih dnevnika i internet portala.

U poljskim uslovima, medjutim, tzv. repolonizacija medija bi predstavljala nacionalizaciju, upozorili su analitičari, zato što za razliku od Madjarske, gde je taj proces gušenja nezavisnih medija i preko poreza već obavljen, u Poljskoj nema takvih tajkuna bliskih vlasti da kupe medije, već se računa da bi ih preuzela državna preduzeća, kao što je to sa lokalnom štampom i lokalnim internet portalima učinio Orlen.

