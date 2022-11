Poništeni izbori na oba biračka mesta u Šavniku

ŠAVNIK – U Šavniku je četvrtu nedelju zaredom glasanje na ponovljenim izborima na dva biračka mesta prekinuto i lokalni izbori na biračkim mestima u sali Skupštine opštine i u selu Kruševice su poništeni.

Predsednik Opštinske izborne komisije Šavnik, Dušan Radanović izjavio je da do 18 sati, kada je glasanje prekinuto, nije bilo neregularnosti, ali da su u 18 sati obavešteni od predsednika biračkog odbora na biračkom mestu u SO Šavnik i biračkom mestu u Kruševicama da je došlo do prekida glasanja, prenosi portal RTCG.

“Razlozi su već poznati. Članovi biračkog odbora nisu omogućili glasaču da ostvari Ustavom i zakonom zagarantovano biračko pravo“, rekao je Radanović za agenciju Mina.

Na pitanje šta dalje, Radanović je rekao da je procedura jasna.

„Nas obavezuje Zakon o izboru odbornika i poslanika, poništili smo izbore na ova dva biračka mesta, verovatno ćemo ih zakazati za nedelju”, naveo je Radanović.

On je ukazao da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika propisano da se ponovni izbori sprovode najkasnije u roku od sedam dana od dana poništenja.

Izborni postupak na ta dva biračka mesta prekinut je tri puta u prethodne tri nedelje zbog brojnih neregularnosti i incidenta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.