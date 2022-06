Ponizavajuci navodi medija dam sam hteo da presretnem Solca

MOSKVA – Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je izjavio je danas da su ponižavajući navodi nekih medija na Zapadnom Balkanu kako je on posetom Beogradu hteo da presretne nemačkog kancelara Olafa Šolca, koji namerava da poseti balkanske zemlje.

Lavrov je, na pitanje Tanjuga da li može da kaže kako je došlo do toga da mu bude uskraćena mogućnost da doputuje u Srbiju, odnosno prelet preko tri države, šta je navedeno kao razlog za to i da li to znači da će mu biti uskraćeno i bilo koje drugo putovanje preko i u zemlje NATO i EU ili se to odnosilo samo na putovanje u Srbju, rekao da u ovom trenutku ne može da razmišlja o drugim zemljama i EU i NATO i relcijama, pošto sada ne postoje nikakvi planovi za razgovore i posete.

Dodao je da trenutno nikog ne očekuje od predstavnika tih zemalja u Moskvi.

„A, što se tiče razloga, razlozi su se razmatrali u srpskoj štampi pre nekoliko dana, u hrvatskoj i medijima drugih zemalja na ZB. Bila je verzija da je Lavrov sada u Srbiji jedan od najnepoželjnijih gostiju, jer je odlučio da presretne Šolca koji ima nameru da dođe na ZB. I navode da je Šolc bio jako nezadovoljan i čak uvređen pošto se, kako kažu, Srbija odlučila, kako mu se čini, na ovako nepošten korak“, naveo je Lavrov.

Istakao je da ostavlja tim „analitičarima“ i medijima koji to pišu na savest što to rade.

„To je ponižavajuće, ne samo za one ljude o kojima pričaju i pokušavaju da predvide njihovu rekaciju već i za same te medije koji pokušavaju da tako steknu publicitet“, rekao je Lavrov.

(Tanjug)

