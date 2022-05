Ponovljen poziv SRB da se uskladi sa spoljnom politikom EU

BRISEL – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da su svi evropski zvaničnici sa kojima je razgovarao danas u Briselu ponovili poziv Srbiji da se uskladi sa politikom EU u vezi Rusije i ukrajinskog rata i dodao da je pozicija naše zemlje jako teška i složena.

„Ako želite da imate nekoga ko će na svaki zahtev samo da klima glavom, nije problem. Međutim, Srbija je postavila svoju politiku, ali ako dođe u situaciju da ne može da preživi, ne treba niko da brine, donećemo odluku da Srbija može i mora da živi. Ali, dok god mogu da se borim za vitalne nacionalne interese Srbije, to ću nastaviti da radim“, kazao je Vučić odgovarajući na pitanja srpskih novinara u Briselu gde je danas prisustvovao neformalnoj večeri koju je za lidere sa Zapadnog Balkana organizovao šef diplomatije EU Žozep Borelj.

Predsednik kaže da nema nikakav lični problem ili lični strah i dodaje da je politički vetreran koji je prošao kroz mnogo toga teškog.

„Moje je da uradim sve što mogu za svoju zemlju, za Srbiju koju volim najviše na svetu. Sve ljude ovde poštujem, hvala im na svemu, ali ne ljutite se, briga me za sve ovo ovde, mene interesuje moja zemlja, moj narod, građani naše zemlje“, ističe Vučić.

Navodi i da je pozicija Srbije jako teška i složena i ističe da možemo da se nadamo da svojom ozbiljnošću i odgovornošću možemo da nastavimo da privlačimo investitore, da možemo da rešavamo otvorenim razgovorom sa evropskim partnerima sve probleme sa kojima se suočavamo, da možemo da insistiramo na razumevanju za poziciju Srbije.

Kako kaže, zbog pozicije imaćemo velike posledice i navodi da je jedan od problema koji ima naš narod taj što se teško navikavamo na promene.

„Mi ne mislimo da je moguće da na zimu bude velika kriza, a ja vas pitam kako ćete da prehranite svet kada imate 25 odsto manje žita nego što je potrebno. Neko će da ostane gladan, da li će to da budu ljudi u Africi, onda ćete opet da imate migracije ljudi iz podsaharskog dela, kako god okrenete suočavaćemo se sa bezbroj problema“, dodao je.

Kada je reč o nafti, kako je naveo, u Srbiji u martu i aprilu je bilo uvezeno 60 odsto ruske nafte, preko Hrvata što je, primećuje, odlično funkcionisalo.

„Problem je u tome što ne znamo kakve će sankcije da uvedu, šta će da uvedu u šestom, paketu, pa u sedmom koji će doći posle šestog, pa u osmom… Pitam vas kako ćemo mi to da uradimo. Pitam vas odakle ćemo naftu da uvozimo. Ok, dovozićemo tankerima, ali ko će da plati osiguranje, a onda će ljudi da kažu zašto je poskupela nafta. Mi smo se već odrekli 15 odsto udela Srbije u akcizi, 27 miliona evra mesečno. Teško nam je da to vratimo, a šta da radimo za gas za koji smo 100 odsto zavisni od Rusije i nije samo problem za domaćinstva, već i za industriju koja nas drži u životu“, javno je zapitao predsednik.

Dodaje da je bezbroj problema sa kojima se suočavamo i o kojima na dnevnom nivou moramo da vodimo brigu i da vodimo računa.

Iz tog razloga, kako kaže, voleo bi da dobro svi razumemo našu poziciju koja nije laka.

„Zadovoljan sam današnjim razgovorima, ali ne terajte me da pričam koliko nisam srećan zbog celokupne situacije. Naša pozicija je teška, komplikovana, a ja da vam pricam bajke da će sutra biti sve lepo… Nisam od tih tipova i za to morate da nađete neke druge“, poručio je predsednik.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.