Ponovo prekinuto glasanje na dva izborna mesta u Šavniku

PODGORICA – Na dva izborna mesta u Šavniku, u Crnoj Gori, na kojima su danas ponovljeni lokalni izbori, ponovo je prekinuto glasanje večeras.

Na biračkom mestu u selu Kruševice, u Opštini Šavnik, glasanje je prekinuto oko 19.30 časova, a nešto kasnije, glasanje je prekinuto i na drugom biračkom mestu, u zgradi Opštine Šavnik.

Predsednik šavničke izborne komisije Dušan Radanović je za RTCG rekao da je „da je uništen birački materijal“ i glasanje je prekinuto.

Radanović je istakao da Zakon o izboru odbornika i poslanika ne precizira nikakve rokove kada je u pitanju ponavljanje glasanja, pa će tako glasanje biti ponovljeno i narednog vikenda.

Vijesti navode da su glasanje u selu Kruševice prekinuli članovi biračkog odbora iz koalicije „Za budućnost Šavnika“ jer su, kako tvrde iz te koalicije, tokom dana glasali mladići koji su pre dve nedelje na ovom biračkom mestu fizički nasrnuli na člana biračkog odbora iz te koalicije koji je tada zadobio lakše telesne povrede.

Predsednik biračkog odbora u selu Kruševice Miloš Mrvaljević rekao je da je glasanje u Kruševicama proticalo u najboljem redu do 19.30, kada je jedan od članova biračkog odbora uzeo neupotrijebljene glasačke listiće i uništio ih križanjem i na taj način prekinuo glasanje

Na pitanje zašto je član biračkog odbora uništio listiće, Mrvaljević je odgovorio da je „to njegova odluka“ i da on to ne treba da ispituje niti je za to zadužen, navode Vijesti.

„Nakon toga smo imali ljude koji su krenuli da dođu da glasaju, pošto nisu mogli, glasanje je moralo biti prekinuto radi uništenja izbornog materijala“, dodao je Mrvaljević.

U zgradi Opštine Šavnik, aktivista koalicije „Za budućnost Šavnika“ je, kako dodaju Vijesti, uništio glasačku kutiju.

Član biračkog odbora na glasačkom mestu u zgradi Opštine Miladin Baošić rekao je da je glasanje prekinuto „zbog nepravde“, ne iznoseći jasno obrazloženje.

Pravo glasa na ta dva biračka mesta ukupno ima 541 osoba.

Glasanje u Šavniku biće ponovljeno i narednog vikenda, a to će biti šesto po redu ponavljanje izbornog procesa u tom gradu.

U prethodna četiri izborna ciklusa, 23. i 30. oktobra i 6. i 13. novembra prekinuto je glasanje, nakon što pojedini članovi biračkih odbora nisu omogućili glasačima da ostvare svoje biračko pravo.

Demokratska partija socijalista saopštila je da će podneti krivične prijave protiv nadležnih organa koji su dužni da omoguće neometano održavanje izbornog procesa, ukoliko se ponove iskustva iz prethodnih sedmica.

(Tanjug)

