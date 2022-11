Popesku: Ustav nas obavezuje na neutralnost, jacamo saradnju s partnerima

BUKUREŠT – Ministar spoljnih poslova Moldavije Niku Popesku rekao je danas da Moldavija, na osnovu svog Ustava koji je obavezuje na neutralnost, nema nameru da pristupi NATO, ali želi da ojača saradnju sa svim partnerima.

Popesku je, po dolasku na konferenciju ministara spoljnih poslova NATO u Bukureštu, rekao da je doputovao kako bi Moldavija bila snažnija i prisutnija na međunarodnoj areni.

„Živimo u teškom regionu pogođenom ruskom brutalnom agresijom na Ukrajine. Ta agresija nanela je velike probleme i našoj zemlji – pogođeni smo ekonomski, ali i bezbednosno. Mi smo pod pretnjom tog rata. Imamo talas izbeglica, problem sa snabdevanjem energijom. Bili smo suočeni sa raketama koje su preletele našu zemlju gađajući ciljeve u Ukrajini, a neke su pale i na našu teritoriju“, objasnio je on.

Popesku je naveo i da su raketni napadi Rusije u Ukrajini izazvala i dva masivna blekauta u Moldaviji.

„To problem za sve u svetu, a posebno za nas. Moldavija treba prijatelje, neguje partnerstva, i traži načine da ojača svoju otpornost. To radimo u saradnji sa partnerima, organizacijama i zemljama koje podržavaju slobodu Moldavije, njen teritorijalni integritet i demokratiju, a to uključuje NATO i EU“, objasnio je on.

Podsetio je da je Moldavija neutralna zemlja, i ne traži da postane članica NATO zbog svog Ustava koji je obavezuje na neutralnost.

„Ali istovremeno neutralnost ne znači samoizolaciju, demilitarizaciju i da ne treba da reagujemo na ono što se dešava u svetu. S tim u vezi smo zainteresovani za jačanje saradnje sa partnerima“, dodao je Popesku.

Upitan da li se u Moldaviji ipak vodi diskusija o pristipanju NATO, rekao je da u društvu postoji diskusija u vezi nalaženja najboljih načina za obezbeđenje sigurnosti zemlje, ali da ta debata nije institucionalizovana.

Kazao je da je vlada svesna pretnji koje postoje, ali da one nisu opasnost u narednom periodu.

„Situacija u Moldaviji je trenutno mirna. Imamo separatistički region i rusko vojno prisustvo u tom delu zemlje, ali razgovaramo sa tamošnjim vlastima, i naša želja je da zadržmo mir, reintegrišemo zemlju i ruske snage istisnemo diplomatijom i pregovorima“, naglasio je Popesku.

Konferencije ministara spoljnih poslova zemalja članica NATO posvećen je danas i razgovoru sa partnerima BiH, Gruzijom i Moldavijom sa ciljem jačanja saradnje i povećanja otpornosti tih država.

(Tanjug)

