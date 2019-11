Poplavljena Venecija: Proglašavaju stanje katastrofe (foto, video)

Veneciju je pogodio drugi najveći talas plime u istoriji, poplavivši istorijsku baziliku i mnoge gradske trgove i uličice.

Venice’s worst floods for 50 years kill elderly man as city calls for state of emergency https://t.co/jaIIvOU0OF pic.twitter.com/0PQb9mLGUn — News Linda (@9ijaNews) November 13, 2019

Gradonačelnik Luiđi Brugnaro izjavio je da će proglasiti stanje katastrofe i upozorio na ozbiljnu štetu, prenosi Rojters.

„Situacija je dramatična. Tražićemo od vlade da nam pomogne, Cena će biti visoka. Ovo je rezultat klimatskih promena“, napisao je Brugnaro na Tviteru.

Visina vode na Trgu Svetog Marka prešla je jedan metar.

Watch @shauntvGlobal's broadcast: 🔴 Live: Venice was hit by the second-highest tide recorded in the lagoon cityhttps://t.co/YdY5oUyLfw — MensaGirl (@mensagirl1) November 13, 2019

Bazilika Svetog Marka poplavljena je šesti put u 1.200 godine, od čega su se četiri poplave desile u poslednjih 20 godina, a najskorija je bila u oktobru 2018. godine.

Za sada nema izveštaja o šteti u bazilici.

Na video snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako duboka voda teče kao reka ulicama Venecije, kao i visoki talasi koji udaraju brodove privezane kod Duždeve palate.

Venice flooded by highest tide in more than 50 years.https://t.co/o6abzw45Jj pic.twitter.com/wZnXDDczFJ — Graham Scambler (@GrahamScambler) November 13, 2019

Gradski zvaničnici kažu da je visina talasa bila 187 centimetara, što je nešto manje od rekorda od 194 centimetra, zabeleženog 1966. godine.

Jake kiše pogodile su proteklih dana veći deo Italije, donoseći poplave, posebno na jugu zemlje, a loše vreme prognozira se i za naredne dane.

(Tanjug)