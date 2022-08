Porfirije sluzio liturgiju u obnovljenom hramu u Zagrebu

ZAGREB – Patrijarh srpski Porfirije služio je danas svetu arhijerejsku Liturgiju u zagrebačkom Sabornom hramu posvećenom Preobraženju Gospodnjem.

„Danas je Preobraženje i, evo, imamo priliku da služimo prvi put posle potresa i to nije slučajno. Preobraženje je pre svega slava ovog hrama“, rekao je Porfirije, preneo je sajt SPC.

On je izrazio radost zbog uspešnih radova na obnovi Sabornog hrama koji je pretrpeo ozbiljna oštecenja u zemljotresima prošle godine.

„Iako još ima dosta posla, hram je statički siguran i može, a molimo se bogu da do toga ne dođe, podneti i mnogo veće udare. Ostaje još da se iznutra do kraja uredi živopis i da se spoljna zidna plastika vrati u svoj prvobitni izgled. Siguran sam da smo zbog toga svi danas radosni. Naravno, da bismo došli do ove pozicije pomogli su mnogobrojni pojedinci, ali i evropske institucije i državne institucije“, dodao je Porfirije.

(Tanjug)

