Porfirije: Zastava vidljivi simbol jedinstva našeg naroda

BIJELJINA – Patrijarh SPC Porfirije poručio je danas u Bijeljini, na svečanosti povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, da je zastava vidljivi simbol jedinstva i duhovnog identiteta našeg naroda.

„Zastava je u načelu simbol jedinstva i znak suštinskog dubinskog duhovnog identiteta jednog naroda. Naša zastava je vidljivi znak našeg jedinstva. Ona upućuje na to ko smo i šta smo kao jedan narod i kojim putem smo se zaputili i treba da idemo“, istakao je Porfirije.

Porfirije je na Trgu Kralja Petra Prvog Karađorđevića u Bijeljini, u prisustvu zvaničnika Srbije i Republike Srpske, predsednika Srbije Aleksandra Vučića, srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika, premijreke Srbije Ane Brnabić, predsednice Republike Srpske Željke Cvijanović i drugih, istakao da značenje naše zastave i svih naših i prethodnih zastava ima svoj koren u Konstantinovoj hristolikoj zastavi pobede i slobode.

„Zato ona treba da bude jasan znak da je naš kulturni i duhovni identitet izgrađen i utvrđen na istom onom na kojem je građena i Konstaontinova zastava, a to je identit koji se zove crkva Hristova i ima temelje u pravoslavnoj veri“, istakao je Porfirije.

Gde ima crkve, ima i našeg naroda, a gde nema crkve, pre ili kasnije odumire i narod, naveo je Porfirije.

Čestitao je srećan praznik svim građanima Srbije i Republike Srpske.

Kako je rekao Porfirije, kroz vekove do danas, od istoka do zapada i severa do juga, nezavisno od državnih i političkih granica i kulturnih prostora, različitih običaja, narečja i dijalekata, gde god da živi naš narod postoji zlatna nit koja ga pozveuje i čini ga jedininstvenim i neponovljivim.

„To je nit koja se zove pravoslavna vera i Srpska pravoslavna crkva“, istakao je on.

Navodi da su se kroz istoriju granice država i mesta obitavanja našeg naroda menjali, kao i da nismo sigurni da se u istoriji u kojoj je sve relativno neće menjati ni u buduhce.

„Međutim, konstanta i garant, kako u prošlosti i u sadašnjosti i budućnosti našeg jedinstva jeste živa pravoslavna vera, koju ni zašta nismo menjali i koja nas je očuvala neizmenjene“, naglasio je patrijarh.

Napomenuo je da, ipak, naše jedinstvo nije u brojkama, u geografiji i nije zasnovano na „krvi i tlu“ odnosnio nije u kvantiteu već u kvalitetu.

Porfirije je podsetio na drevnu grčku poslovicu koja kaže da nije u mnogome dobro, ali u dobrome uvek jeste mnogo.

„Naše jedinstvo treba da bude i ostane duhovno jedinstvo. Kroz istoriju i ne tako davno bili smo pod raznim zastavama koje nisu iskazivale naš duhovni identitet i način života. Bivali smo pod zastavama pod kojima smo se samoporicali, ali tada postajali smo samo nekakva bezoblična masa podložna da bude oblikovana kako god neko hoće, to jest kako su drugi hteli“, rekao je Porfirije.

Dodaje da zato treba da učimo iz svoje proslsosti.

„Jer i danas smo, da se ne lažemo, otvoreno i ispod radara izloženi, i ne samo mi, nasrtajima raznih ideologija i politika, koje nose nama tuđe zastave i hoće da iznutra preoblikuju naš sistem vredNosti i da naprave od nas ono što niti smo bili, niti jesmo i niti pak želimo da budemo“.

Dodaje da su za stabilnost i napredak jednog naroda beskrajno važni jaka ekonomija, privreda, bezbedNost, jednom rečju prosperitet.

„I hvala Bogu tu smo na dobrom putu, ali ako nema duhovnog sadržaja i zdravlja onda narod koji to nema liči na orah koji ima tvrdu ljusku, ali nema jezgro i plod. Takav šupalj orah i pod najmanjim udarom se razbija u paramparčad i od njega na kraju ne ostaje ništa, ama baš ništa. Na isti način narod koji ne čuva svoj duhovni sistem vrendosti i duhovni identitet i duhovno jezgro, lako se dezorijentiše i gubi. Svaki narod je živi organizam koji ima svoju dušu i ako se odrekne duše i izgubi ili je pak makar zapostavi, on lagano odumire i postaje leš“, istakao je Porfirije.

Dodao je da je duša srpskog naroda gde god da se nalazi hrišćanska pravoslavna vera.

„Da njome nije živeo prolazeći vekovima kroz razne scile i haribde davno bi nestao sa istorijske scene“, dodao je on.

Kaže da naša zastave nija suprostavlja drugom i drugačijem, već znak sposobnosti, snage i zrelosti koja rađa plodove svoje posebnosti kroz koje nas drugi prepoznaju, ali i kroz koje mi druge prepoznajemo i poštujemo, kroz koje se bez straha i kompleksa u miru prožimamo u dijalogu razumevanja, i međusobnom obogaćujemo.

Neka Gospod blagoslovi svaki naš trud i napor ka izgradnji jedinstva svih i slobode, poručio je Porifirije.

(Tanjug)

