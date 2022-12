Poruka Kneževića Roćenu, Uboviću i Zoranu Lazoviću

PODGORICA – Jedan od lidera Demokratskog fronta i predsednik skupštinskog Odbora za bezbednost i odbranu Milan Knežević poručio je savetniku predsednika Crne Gore Milanu Roćenu, bivšem visokom policijskom funkcioneru Zoranu Lazoviću i biznismenu Ranku Uboviću i njihovim porodicama da će „nekome biti tesna Podogorica“, ako još jednom pomenu njegovu majku „u njihovim kvazimedijima“.

Knežević je najavio da će tužiti podgorički M-portal koji je objavio da ga je premijer Dritan Abazović upoznao sa tajnim dokumentima Agencije za nacionalnu bezbednost, gde je navedeno da je “identifikovani saradnik strane službe”.

Knežević je poručio da je to gnusna laza Rođena, Lazovića i Ubovića za koje je rekao da su vlasnici M-portala.

„U dosadašnjem političkom delovanju navikao sam da primam udarce ne samo od političkih protivnika, već i od kriminalno bezbednosnog šljama, koji je umislio da je jači od države, i da će kroz ovakve i slične spinove pokušati da me kriminalizuje i dodatno ugrozi moju bezbednost. Jasno mi je da sam otvorio mnoge osetljive bezbednosne teme, u kojima je više nego uočljiva sprega mafije i države, i da mi mafija i delovi mafijaške države ovakvim tekstovima šalju preteće poruke. I to nije sporno, jer mafija radi jedino što zna, ali bi trebalo da su dosad naučili da im se neću ni milimetar pomeriti“, poručio je Knežević.

Naveo je da nema nameru da oprosti spominjanje njegove majke.

„Jer, ukoliko to još jednom učine, nekome od nas će biti tesna Podgorica, i to nije pretnja već obećanje. Jednom smo, kao porodica, oprostili hapšenje majke i demoliranje naše porodične kuće, ali sad treba dobro da znaju da više opraštanja nema. Moja majka nije javna ličnost, nikog nije ubila, ničiji leš nije spalila, niti ga je samlela, nije ukrala ništa od države, nema građevinsku mehanizaciju, ne švercuje drogu ni cigarete, niti ima dva miliona evra ušteđevine da mi plati kauciju ako budem uhapšen. A to, što su delovi tužilaštva i policije nesposobni i uplašeni da se uhvate u koštac sa kriminalno bezbednosno političkom hobotnicom, mene ne obavezuje da ćutim kao što to oni čine. Takođe obaveštavam javnost da ću celokupan iznos, koji na sudu budem dobio od M-portala, uplatiti u humanitarne svrhe“, zaključio je Knežević, prenele su podgoričke Vijesti.

M-portal je nastavio praksu tabloida Aktuelno i objavljuje anonimna pisma potpisana sa „Profesionalac“ u kojima se uglavnom bave dešavanjima unutar Agencije za nacionalnu bezbednost.

Tabloid Aktuelno je objavio dvadesetak „pisama“ gde je autorstvo pripisano pseudonimu „Profesionalac“, uz objašnjenje da se tako potpisuje iz „objektivnih razloga“, a da je ime i prezime poznato uredništvu.

Međutim, nakon što je tadašnji direktor ANB Dejan Vukšić podneo prijavu tužilaštvu jer su u tekstovima otkrivani identiteti službenika ANB, urednik Aktuelno Balša Knežević je kazao da tužiocima nije mogao otkriti identitet „Profesionalca“, „jer ne zna ko je ta osoba“.

(Tanjug)

