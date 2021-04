Poseban dan, nije samo reč o infrastrukuri, već i poverenju

BRISEL – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, povodom podrške koju je EU pružila izgradnji železničke pruge između Beograda i Severne Makedonije, da nije reč samo o infrastrutkuri, već o ponovnoj izgradnji poverenja.

„Posetio sam ovaj lep grad mnogo puta i ovde je uvek bilo prijatno, a ovo je poseban dan za nas. Ne radi se samo o infrastrukturnim projektima, već i o tome da se ponovo gradi poverenje između nas, da stvaramo novu političku atmosferu, ekonomsko okruženje“, rekao je Vučić.

On je naveo da projekat izgradnje pruge spada i u „Zelenu agendu“, a kada postoji takva železnica, od severa do juga, od zapada do istoka, onda se može privući još direktnih stranih investicija.

„Zato sam jako zadovoljan, rekao sam i Borelu da sam izuzetno srećan ovom posetom“, rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da očekuje ubrzanje procesa evropskih integracija Srbije.

„Očekujemo to i mislim da to prvi put čujete u poslednje dve, tri godine od mene. U tom periodu nisam ni pitao o poglavljima, klasterima, a sada očekuemo to. Znamo da možemo to da uradimo, radimo naporno i verujem da ćemo u tome uspeti“, rekao je Vučić.

(Tanjug)

