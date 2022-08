Poskupljenja povećavaju rad na crno u Austriji

BEČ – Visoke cene doprinele su da sve veći broj građana Austrije radi na crno, pokazuju istraživanja javnog mnjenja.

Anketa sprovedena među 50.000 domaćinstava, na temu rada na crno, pokazala je da građani više od 90 odsto radova u kući više ne prijavljuju.

Istraživač javnog mnjenja Andreas Krojcer rekao je da je često rad na crno od koristi za obe strane.

„Mnogi su prijavljeni kao higijeničari u jednoj firmi, a jedan deo novca zarađuju na crno. Ako bi prijavili sve radne sate, morali bi da plaćaju više u socijalnu kasu i povećao bi im se nivo poreza, a to ne žele. I kod poslodavca je slična želja, jer on štedi plaćanje troškova na platu“, objasnio je on.

Zbog rasta cena u međuvremenu i sve više privatnih domaćinstava, kaže Krojcer, više nemaju problem da zapošljavaju osobe na crno.

Eksperti polaze od toga da će narednih nedelja i meseci rasti broj radnika na crno, posebno u građevinarstvu, ali i kod higijeničara i obezbeđenja.

(Tanjug)

