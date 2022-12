Poslanici koji su glasali protiv vojne pomoći UKR osramotili su sebe

ZAGREB – Iako je hrvatski sabor dao konačnu reč odbijanjem da potvrdi vladin predlog o obuci ukrajinskih vojnika, premijer Andrej Plenković je ponovio danas da su poslanici koji su glasali protiv osramotili sebe, a ne Hrvatsku i sabor i istakao da će im to ponavljati dok su živi.

Plenković je gostujući u emisiji Hrvartskog radija „A sada vlada“ rekao da su oni onemogućili da Hrvatskoj bude deo Zapada, da bude sa njenim saveznicima i da bude solidarna sa Ukrajinom.

“Nisu oni osramotili Hrvatsku, nisu osramotili sabor, oni su osramotili sebe. To ću im govoriti stalno. Dok su živi to ću im govoriti. Jer je to nenormalna odluka, koja nikako nije u nacionalnom interesu”, rekao je Plenković.

Naveo je da je agresija na Ukrajinu kršenje međunarodnog prava i svih načela međunarodnog poretka.

„Nepoštovanje teritorijalnog integriteta susedne zemlje, ubijanje hiljada ljudi, progonstvo Ukrajinaca, izbeglištvo, razaranje elektroenergetske infrastrukture, razaranje gradova, bombardovanje… Pozicija hrvatske vlade je od prvog dana jasna – pomagati Ukrajini“, kazao je Plenković.

Vlada je, dodao je, ponudila pomoć Ukrajini u mnogim segmentima, pa je bilo za očekivati da pomogne i u obuci ukrajinski vojnika.

“To ne može biti problem cele Hrvatske, to je problem ovih 54 poslanika, koji su očito u strahu, kao (Peđa) Grbin, od Milanovića i Možemo…“, rekao je hrvatski premijer i čestitao onim opozicionim poslanicima koji su vladin predlog podržali.

(Tanjug)

