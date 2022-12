Poslanici: Poslednji minut za sednicu Veća za nacionalnu sigurnost

ZAGREB – Poslanici u hrvatskom saboru su povodom informacije da je Ambasada Ukrajine u Zagrebu jutros dobila paket sumnjivog sadržaja ocenili da je reč o pokušaju zastrašivanja, terorističkom činu i specijalnom ratu, pa pozvali državni vrh da sazove sednicu Veća za nacionalnu sigurnost (VNS) za koje su neki primetili da ne funkcioniše u trenutku kada je, kako smatra suverenista Željko Sačić, i Hrvatska jednom nogom već u neviđenom sukobu Istoka i Zapada.

Hrvatski MUP je potvrdio da je ukrajinska Ambasada u Hrvatskoj dobila jutros odbila da primi sumnjivi paket, zbog upozorenja Ministarstva spoljnih poslova Ukrajine, te da je ta pošiljka sada u posedu policije koja će utvrditi njen sadržaj.

Predsednik saborskog Odbora za evropske poslove Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati) ocenio je da je reč o terorističkom činu i pokušaju zastrašivanja i poručio počiniteljima da Hrvatsku neće, kako je kazao, pokolebati u odlučnosti da pomogne Ukrajini i ukrajinskom narodu u borbi protiv agresora.

Poslanik SDP Arsen Bauk je kazao da ovo doživljava kao pokušaj zastrašivanja Ukrajine i oblik specijalnog rata, ali misli da to neće imati uticaja na odlučnost ukrajinskog rukovodstva i aroda u borbi za slobodu. Što se tiče odabira zemalja u kojima je ukrajinskim ambasadama pristigla ista pošiljka, treba sačekati još koji dan da se vidi hoće li još biti sličnih slučajeva pa će tada moći detaljnije i da se komentariše.

Na pitanje šta očekuje od hrvatskih nadležnih službi vezano za ovaj događaj, Bauk je kazao da „ako su u mogućnosti, otkriju odakle je paket došao, iz Hrvatske ili inostranstva i da preduzmu ono što bi po zakonu i Ustavu trebalo preduzeti“.

“Još jednom apelujem na one koji imaju ovlašćenja za to da sazovu Veće za nacionalnu sigurnost i Veće za odbranu i stave to na dnevni red”, naveo je Bauk.

Rekao je i da je sada poslednji minut za sazivanje VNS, ali da ako se danas već nisu sastali neće biti kasno da to učine sutra.

„Pozivam da konačno i taj sistem profunkcioniše ili očekujem od vlade da da inicijativu da se ta veća ukinu, jer su očito nepotrebna“, kazao je Bauk.

Željko Sačić (Hrvatski suverenisti) takođe smatra da neko iz državne uprave mora da kaže šta se dogodilo i ko stoji iza sumnjive pošiljke.

Kaže da bi na prvi pogled bilo logično da to dolazi od ruskih obaveštajnih službi, da se poruka šalje državama koje su se ovih dana izjašnjavale o tome da se neposredno uključe u rat u Ukrajini obučavajući ukrajinske vojnike.

S druge strane, dodao je, moguće je da se i zaplaše određene domicilne države, da se obeshrabre u davanju dosadašnje pomoći i uzimanju nove pomoći.

“Naše stručne službe, istražne, kriminalističke i obaveštajne, nažalost u Hrvatskoj su obezglavljene. Naša vojno-obaveštajna služba bi sad trebalo nešto reći, ali, mi to sad nemamo. Nemamo se na koga osloniti i ne znam ko će sad nešto reći. Neko iz državne uprave će morati reći šta se dogodilo, ko stoji iza toga, da mi građani Hrvastke taj nespokoj koji smo osetili racionalizujemo i na kraju znamo šta je sledeće“, rekao je.

“To je sve na tragu onoga što smo neki dan govorili u saboru – Hrvati, kada preuzimamo obaveze ovakvog tipa moramo biti spremni i dodatno da pojačamo našu vojnu-odbrambenu i, nacionalno-sigurnosnu budnost jer ovo nije šala. Mi smo jednom nogom već u jednom velikom, neviđenom sukobu između Istoka i Zapada. Svako ko odmahuje rukom i misli lako ćemo, vara se i stavlja bezbednost hrvatskog naroda u pitanje”, poručio je Sačić, prenela je zagrebačka N1 tv.

(Tanjug)

