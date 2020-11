Posle likvidacije Fahrizadeha UN pozivaju na suzdržanost

NJUJORK – Generalni sekretar UN Antonio Gutereš pozvao je na sudržanost nakon likvidacije iranskog nuklearnog naučnika Mohsena Fahrizadeha, „oca“ tajnog iranskog programa nuklearnog naoružavanja.

„Videli smo izveštaje da je jedan iranski nuklearni naučnik likvidiran nedaleko od Teherana. Pozivamo na suzdržanost i ukazujemo da je neophodno izbeći bilo kakvu akciju koja bi mogla da rezultira eskalacijom tenzije u regionu“, izjavio je predstavnik generalnog sekretara UN Farhan Hak, preneo AP.

(Tanjug)

