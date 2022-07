Posle strajka Lufthanza danas leti po planu

BERLIN – Nakon jučerašnjeg štrajka upozorenja zemaljskog osoblja Lufthanze na aerodromima širom Nemačke, koji je završen jutros u šest sati, nemački avioprevoznik vratio se normalnom radu.

Dok je juče više od 1.000 letova Lufthanze otkazano, danas su gotovo svi letovi po planu, saopšteno je iz kompanije.

Na aerodromu u Frankfurtu jutros je bilo nekoliko otkazanih letova, te je bilo i dužih redova ispred bezbednosne kontrole.

Neposredno nakon štrajka upozorenja zemaljskog osoblja danas je i sindikat pilota „Udruženje kokpit“ najavilo mogućnost obustave rada.

Jedan od šefova tog sindikata Marsel Grels kazao je magazinu „Špigel“ da, ako se većina pilota za to izjasni, to ne znači da će odmah stupiti u štrajk, ali isto tako poručuje da je to signal upozorenja i da ne blefiraju.

Ako menadžment Lufthanze ne bude imao dobru ponudu u pregovorima o platama onda letačko osoblje neće, kako kaže, imati drugu mogućnost nego da štrajkuje.

„Spremni smo na razgovor, ali naše strpljenje je ograničeno“; poručio je on.

Grels je kazao da piloti traže povećanje plate od 5,5 odsto za tekuću godinu, ali i automatsko prilagođavanje inflaciji.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.